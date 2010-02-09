Возле ЦИК собралось около 4-х тысяч человек
16:32, 09 февраля 2010Политика
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Продолжается митинг
На площади Леси Украинки, возле здания Центральной избирательной комиссии продолжается митинг активистов Партии регионов в поддержку лидера партии, кандидата в президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 16.00 возле ЦИК собралось около 4-х тысяч человек.
На площади играет музыка и периодически на сцене выступают сами участники митинга.
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