Почему «не сдается» Тимошенко?

“У нас фальсификациями украли победу, но мы получим ее в мае на местных выборах”... В Киеве тоже все идет к досрочным выборам мэра и Киевсовета, а чем Тимошенко не Жак Ширак?.. Практически весь вчерашний день Юлия Тимошенко держала паузу, перенеся на сегодня свою пресс-конференцию. Лишь под вечер понедельника Интернет-сайты распространили информацию, что в эфире «1+1» она «наехала» на Януковича («это не лидер, не кандидат в президенты, не политик. Это ставленник украинской олигархии, марионетка, через которую они хотят дальше забрать у государства все стратегические объекты») и даже горячо отрицала, будто раньше пыталась наладить сотрудничество с Виктором Федоровичем («история таких примеров не знает»). Очевидно, ПРиБЮТ всей Украине пригрезился в страшном сне.

А уже ночью Интернет-издания сообщили, что на заседании фракции БЮТ, которое началось вчера в 21.00, Тимошенко сообщила о своем решении не признавать победу Януковича. И поставила задачу юристам: готовиться к судебному обжалованию результатов выборов. Как один из вариантов Тимошенко рассматривает проведение третьего тура голосования.

Далеко не все бютовские депутаты были в восторге от радикальных идей своей шефини. Часть из них во главе с вице-спикером ВР Николаем Томенко выступила за признание победы Януковича и переход Тимошенко в оппозицию. Однако большинство фракции поддержало намерение Тимошенко бороться за победу.

И здесь закономерно возникает вопрос: есть ли реальные основания у Юлии Владимировны и ее политической силы рассчитывать на победу? По мнению автора, такие основания у БЮТ полностью отсутствуют. Хотя отрыв Януковича вроде и небольшой, почти равен тому, который зафиксировал во втором туре предыдущей президентской гонки известный «Підрахуй» Сергей Кивалов, однако…

Во-первых, БЮТ сегодня не имеет шансов на повторение 2004 года. Тимошенковцы лишились того почти всеобъемлющего контроля над судебной системой, который они имели еще несколько месяцев назад. Да, Верховный Суд и суды общей юрисдикции они до сих пор контролируют благодаря усилиям председателя ВС Василия Онопенко. Но закавыка в том, что 21 августа 2008 года статья 104 Закона о выборах Президента Украины была дополнена (в том числе усилиями фракции БЮТ) частью 5 такого содержания: «Решение Высшего административного суда Украины по жалобам на результаты выборов является окончательным и не подлежит пересмотру в апелляционном или кассационном порядке».

И это положение закона фактически исключает из игры Верховный Суд. А Высший административный, который, согласно новому положению закона, и является конечной инстанцией рассмотрения жалоб на результаты выборов, находится под надежным контролем «регионалов». Парадоксально, но этой ситуации немало посодействовал как раз Василий Онопенко, который тщетно пытался снять с должности председателя ВАСУ Александра Пасенюка, устроить двоевластие и «двупечатие» в ВАСУ. И добился лишь того, что окончательно настроил Пасенюка против БЮТ. Кроме того, поговаривают, дополнительным рычагом влияния Януковича на Пасенюка является угроза предать огласке показания судьи-«колядника» Зварича.

Теоретически можно допустить, что Онопенко найдет шаткие основания для рассмотрения жалоб на результаты выборов именно Верховным Судом, базируясь на ч. 2 статьи 47 Закона о судоустройстве Украины: «Верховный Суд пересматривает дела в связи с исключительными обстоятельствами в порядке, установленном процессуальным законом». Юристы ВС уже как-то обоснуют, что речь идет о «исключительных обстоятельствах». Но все это будет выглядеть очень уже притянутым за уши. Даже если ВС примет какое-то решение, кто его будет выполнять? ЦИК, где преимущество у «регионалов», этого точно не будет делать. А стражи порядка, которые, по идее, могли бы обеспечить выполнение такого решения, явно не собираются становиться на чью-то сторону.

Во-вторых, на чем это гипотетическое решение будет базироваться? Пока еще ожидаемых массовых исков в суды не наблюдается. О том, что выборы прошли без массовых нарушений, заявили представители всех без исключения европейских и западных институтов и международных миссий. А также представители Генпрокуратуры и якобы лояльного к Тимошенко МВД. И как после этого доказывать, что на участках и в округах было множество ужасных нарушений? А без таких доказательств не было бы и известного заседания Верховного Суда 2004 года и Оранжевой революции.

В-третьих, повторение Майдана выглядит совсем нереальным: нет в обществе того напряжения и того возмущения, как в 2004-м. А за деньги ничего стоящего организовать не удастся. К штурму ЦИК или ВАСУ группой «возмущенных граждан» «януковичи» подготовились, завезли несколько тысяч не менее решительно настроенных «избирателей».

Потому смахивает на то, что резкие заявления Юлии Тимошенко нацелены не на реальную борьбу за победу на президентских выборах. Похоже, глава правительства больше думает о выборах в местные органы власти, которые пройдут 30 мая. Именно поэтому отстаивает позицию: у нас фальсификациями украли победу, но мы получим ее в мае. Для электората Тимошенко «реванш» обещает стать хорошим указателем на местных выборах. В том числе, в Киеве, где все идет к досрочным выборам городского головы и Киевсовета, которые настойчиво лоббирует спикер ВР Владимир Литвин.

Все чаще появляется информация о том, что Тимошенко может баллотироваться на должность мэра столицы. Кто уж только не упоминал в этом контексте о славной карьере Жака Ширака во Франции.

Возможно, есть еще одна причина неуступчивости Юлии Тимошенко. Как отмечал «регионал» Нестор Шуфрич в в эфире телеканала ICTV, инициацией судебных коллизий Тимошенко может задержать на две-три недели процедуру инаугурации Януковича. Это может значить, что на две-три недели будет оттянута и отставка Тимошенко. А за этот срок умные люди могут от всяких лишних бумажек избавиться и еще много чего подобрать из того, что «плохо лежит».

А Юлия Тимошенко, безусловно, человек умный.

Николай Писарчук