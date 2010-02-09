В ЦИК говорят, что оснований для обжалования результатов нет

Оснований для обжалования результатов повторного голосования по выборам Президента Украины 7 февраля нет, заявил журналистам член Центральной избирательной комиссии Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, на сегодня «у нас нет оснований утверждать, что результаты выборов Президента Украины могут быть поставлены под сомнение. Безусловно, мы понимаем, что один из кандидатов, возможно, обратится в суд относительно действий Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов Президента, но этот иск не будет иметь никакой юридической перспективы».

Также М.ОХЕНДОВСКИЙ заметил, что относительно некоторых протоколов, поступающих в ЦИК из окружных избирательных комиссий, есть отдельные мнения членов ЦИК. Однако он считает, что это не будет иметь влияния на результаты подсчета голосов.