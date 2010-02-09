ЦИК обработала 99,98% протоколов (оперативные данные)

За кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,96% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,47%.

Как передает корреспондент УНИАН, таковы данные обработанных 99,98% электронных протоколов, обнародованные Центральной избирательной комиссией.

В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 12 млн. 479 тыс. 684 избирателя, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 11 млн. 589 тыс. 624 избирателя.

Таким образом, разница между двумя кандидатами составляет 890 тыс. 60 голосов, или 3,49%. Не поддержали ни одного из кандидатов 4,36% избирателей.