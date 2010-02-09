Аваков подал в отставку - он не хочет участвовать в «мыльной опере»

Председатель Харьковской областной государственной администрации Арсен АВАКОВ подал в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.АВАКОВ сообщил сегодня на брифинге, отметив, что соответствующее заявление он написал на имя Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

По словам А.АВАКОВА, он еще не получил на руки указа Президента о своей отставке и не хочет принимать участия в этой мыльной опере.

А.АВАКОВ сообщил, что выполнение обязанностей председателя Харьковской облгосадминистрации возложено на первого заместителя губернатора Владимира БАБАЕВА.

Справка УНИАН. 3 февраля Харьковский облсовет на 53-й сессии выразил недоверие председателю облгосадминистрации А.АВАКОВУ. Вопрос о недоверии губернатору был внесен фракциями Партии регионов и Коммунистической партии. За это решение проголосовали 105 депутатов из 107 присутствующих (в облсовете 150 депутатов). На сессии депутаты не заслушивали отчет губернатора.

Свое решение они мотивировали, в частности, тем, что А.АВАКОВ использовал административный ресурс во время выборов Президента Украины.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 5 февраля 2010 г. подписал указ «Об отставке председателя Харьковской областной государственной администрации»: «В соответствии с частью десятой статьи 118 Конституции Украины принять отставку председателя Харьковской областной государственной администрации АВАКОВА Арсена Борисовича».

В тот же день после выхода указа № 116/2010 А.АВАКОВ заявил, что считает его незаконным, уточнив позже, что «с высокой вероятностью» подаст в отставку после того, как получит документ на руки. А.АВАКОВ сообщил, что не подавал заявления об отставке.

По информации заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации Сергея СТОРОЖЕНКО, по состоянию на 8 февраля А.АВАКОВ не получал оригинала указа Президента Украины о «принятии отставки».

9 февраля Президент Украины В.ЮЩЕНКО изменил формулировку в тексте указа об отставке председателя Харьковской облгосадминистрации А.АВАКОВА.

На официальном сайте главы государства появилась новая редакция указа № 116/2010: «В соответствии с частью девятой статьи 118 Конституции Украины освободить АВАКОВА Арсена Борисовича от должности председателя Харьковской областной государственной администрации».