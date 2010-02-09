Криль говорит, что у регионалов снесло «крыши над головой»

Председатель партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ призывает представителей Партии регионов прекратить разговоры и начать переговоры о консолидации политических сил.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Не двери во фракции НУ-НС надо менять, а крыши над головами “регионалов” надо ремонтировать», - заявил И.КРИЛЬ, комментируя слова заместителя председателя фракции Партии регионов Бориса КОЛЕСНИКОВА о том, что «надо уже менять двери, иначе, когда начнет формироваться новая коалиция, она не выдержит под их (желающих от НУ-НС войти в коалицию) напором».

По словам И.КРІЛЯ, «у “регионалов” снесло “крыши над головой”. Они за два дня до второго тура наговорили столько, что имея отрыв в 10 процентов от Юлии ТИМОШЕНКО в первом туре, Виктор ЯНУКОВИЧ едва выиграл у нее с разницей в 3 процента».

«Придя к власти, “регионалы” должны были бы начать серьезные переговоры, которые приведут к консолидации политических сил вокруг выполнения программы нового Президента. Вместо этого сегодня, кроме наполнения информационного пространства громкими заявлениями, ничего серьезного не делается», – сказал И.КРИЛЬ.

Он добавил, что «Виктору ЯНУКОВИЧУ надо прищемить языки некоторым своим однопартийцам. А то они и сейчас договорятся до того, что вместо желаемой для будущего президента коалиции в парламенте на основе Партии регионов, получат продолжение премьерства ТИМОШЕНКО и стабильную коалицию на основе БЮТ».