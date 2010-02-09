Нардепы сегодня справились раньше, чем думали

Утреннее заседание Верховной Рады Украины досрочно закрыто, поскольку все вопросы сегодняшней повестки дня рассмотрены.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил, что именно поэтому вечернего заседания парламента не будет.

По его словам, народные депутаты Украины будут работать в комитетах и фракциях.