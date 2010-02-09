Поздравление Януковичу - кто из политиков Украины не выдержал первым

“От имени Социалистической партии Украины поздравляю Виктора Федоровича Януковича с избранием Президентом Украины”, - заявление такого содержания, подписанное главой Социалистической партии Украины Александром Морозом, распространила сегодня пресс-служба СПУ.

В то же время автор поздравления напоминает, что “досрочное переизбрание парламента на основе закона о выборах с открытыми партийными списками было бы оправданным шагом на пути реформирования власти”. Но, пишет Мороз в поздравлении, “не стоит отбрасывать и другие попытки решения этой задачи”, потому что в настоящее время, по его мнению, они сегодня воспринимаются “как должное, без трескотни и инсинуаций вроде: “политическая коррупция» и “измена”.

“Януковичу достается тяжелое наследство, обусловленное не столько экономическим кризисом, как следствиями авантюризма и безответственности в организации государственного управления. Субъективизм, интриги, преобладание личных интересов над интересами общества привели к отчуждению народа от власти и государства”, - сочувствует Мороз. И подчеркивает: “нынешняя ситуация подтверждает, что социалисты, я в том числе, действовали правильно, пытаясь преодолеть авантюры В.Ющенко и Ю.Тимошенко в 2006 – 2007 гг. Практика доказывает, что злодейство и ложь не должны быть инструментами власти. Это инструменты недостойные, ненадежные и, в конечном результате, неэффективные”.

Напоследок Мороз высказал уверенность, что “в ближайшее время общество узнает о реальных «достижениях» власти, которая должна уйти в небытие. Сделать это следует не ради правила «критикуй предшественника», а для того, чтобы люди поняли глубину бездны, в которую втянули Украину ее кормчие...” Потому что “власть такова, каков народ”.