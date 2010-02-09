Шкиль рассказал о главной задаче БЮТ на сегодня

Фракция БЮТ проводит активный процесс подготовки документов, заявлений и исков в суды с целью обжалования результатов президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил народный депутат от фракции БЮТ Андрей ШКИЛЬ.

«Главная задача, которую мы сейчас перед собой ставим, – обеспечение фактажа о том, что мы и так знаем – о фальсификациях», - сказал народный депутат.

По его словам, одним из пунктов иска будет голосование избирателей дома, поскольку таких в Украине оказалось свыше одного миллиона.

Кроме того, добавил А.ШКИЛЬ, обнаружен большой процент испорченных бюллетеней, такого показателя не было даже во время выборов Президента в 2004 году.

«У нас под вопросом качество и честность голосования, и мы в пределах действующего законодательства обеспечим исками именно факты, повлекшие фальсификации», - сказал он.

По словам А.ШКИЛЯ, по предварительным данным, уже более чем на тысяче участков обнаружены нарушения.