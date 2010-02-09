Добкин назвал журналистку «ручной собачкой»

Журналисты харьковской телекомпании “Агентство телевидения “Новости" обратились с открытым письмом к лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием возобновить в Харькове действие Конституции и законов, гарантирующих свободу профессиональной деятельности журналистов.

Как сообщает “Телекритика”, выступить с таким обращением их заставил инцидент, произошедший на пресс-конференции харьковского городского председателя Михаила ДОБКИНА 3 февраля. Журналист АТН Екатерина МОРОЗОВА задала мэру вопрос, как он оценивает качество уборки харьковских дорог от снега и льда и нашли ли виновных, которые несвоевременно сняли агитацию В.ЯНУКОВИЧА в первом туре выборов.

В ответ М.ДОБКИН заявил: «Я буду разговаривать с вами, когда вы наберетесь мужества, встанете с колен, во-первых, мне неудобно с вами в такой позе разговаривать... Наберитесь мужества, станьте журналистом, а не ручной собачкой в руках хозяев».

Именно в этом вопросе, отмечает коллектив АТН в открытом письме, М.ДОБКИН увидел политический подтекст и обвинил редакцию АТН, а также журналистов других телекомпаний в политической заангажированности.

В телекомпании называют такую реакцию М.ДОБКИНА «беспрецедентным оскорбление» и отмечают, что харьковские журналисты обычно наталкиваются в лучшем случае на игнорирование вопросов, в худшем - на оскорбления, а иногда и угрозы в свой адрес.

“Журналисты телекомпании АТН хотели бы узнать, как вы оцениваете подобное поведение человека, который является вашим однопартийцем, мэром большого города и руководителем избирательного штаба, ведь в вашей предвыборной программе декларируется свобода слова”, - обращаются к В.ЯНУКОВИЧУ сотрудники харьковской телекомпании.

Под открытым письмом собраны 37 подписей.

Как отмечает СТБ, М.ДОБКИН все же ответил на вопрос Екатерины МОРОЗОВОЙ на пресс-конференции на следующий день, 4 февраля.

Напомним, на пресс-конференции 3 февраля М.ДОБКИН призвал журналистов к объективности, перед тем заметив, что «вечером харьковчане увидят их гнилые репортажи».

“Телекритика” отмечает, что будет пытаться выяснить позицию Партии регионов относительно открытого письма АТН.