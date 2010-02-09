ЦИК получил 29 протоколов с мокрыми печатями
11:59, 09 февраля 2010Политика
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По состоянию на 11.00
Центральная избирательная комиссия по состоянию на 11.00 получила от окружных избирательных комиссий 29 протоколов с мокрыми печатями о результатах голосования во втором туре президентских выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
Как отметили в пресс-службе, за сегодня комиссия приняла 15 протоколов от ОИК.
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