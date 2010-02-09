В России решили повременить с поздравлениями Януковичу

Председатель высшего совета партии «Единая Россия», спикер Госдумы РФ Борис ГРЫЗЛОВ считает, что поздравлять Виктора ЯНУКОВИЧА с победой на выборах Президента Украины пока рано и поздравления надо отложить до инаугурации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Единая Россия», при этом он высказал уверенность, что третьего тура выборов не будет.

«Помню, что во втором туре пять лет назад результат В.ЯНУКОВИЧА был больше, чем сейчас, поэтому вопрос о поздравлении, я думаю, правильно отложить до инаугурации», - сказал Б.ГРЫЗЛОВ.

На вопрос, возможен ли, по его мне нию, еще один тур выборов в Украине, председатель нижней палаты российского парламента ответил, что «третий тур, который был пять лет назад, это был некий нонсенс». «Это выходило за рамки любых законов, и думаю, что такое повторить просто невозможно. Поэтому будет, наверное, какая-то другая ситуация», - добавил Б.ГРЫЗЛОВ.

«Надеюсь, что те результаты, которые сегодня есть, после официального подтверждения украинским избиркомом станут поводом для того, чтобы В.ЯНУКОВИЧ стал официальным Президентом, был инаугурирован», - заключил Б.ГРЫЗЛОВ.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля заместитель председателя Госдумы РФ, лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ поздравил В.ЯНУКОВИЧА с победой на президентских выборах и направил письмо со словами утешения Юлии ТИМОШЕНКО.