Шуфрич пообещал на митинге, что скучно не будет

На площади Леси Украинки, возле здания Центральной избирательной комиссии проходит митинг активистов Партии регионов в поддержку кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге принимает участие около трех тысяч человек.

Перед участниками акции выступил народный депутат Украины Нестор ШУФРИЧ, который призвал их защитить выбор украинского народа.

Также он предложил протянуть руку тем, кто «все еще обманывается», - проголосовав за лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО.

Н.ШУФРИЧ пообещал сторонникам В.ЯНУКОВИЧА, что им «скучно не будет».

После выступления депутата на митинге играет фонограмма с песнями Таисии ПОВАЛИЙ.