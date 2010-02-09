ЦИК обработала 99,94% протоколов: разница - 3,46%
10:23, 09 февраля 2010Политика
18080 0
Против всех - 4,36%
За кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,94% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,48%.
Как передает корреспондент УНИАН, таковы данные обработанных 99,94% электронных протоколов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.
В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 12 млн. 470 тыс. 128 избирателей, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 11 млн. 587 тыс. 322 избирателя.
Разница между кандидатами составляет 3,46%. Не поддержали ни одного из кандидатов - 4,36% избирателей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter