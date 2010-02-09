ЦИК обработала 99,94% протоколов: разница - 3,46%

За кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,94% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,48%.

Как передает корреспондент УНИАН, таковы данные обработанных 99,94% электронных протоколов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.

В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 12 млн. 470 тыс. 128 избирателей, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 11 млн. 587 тыс. 322 избирателя.

Разница между кандидатами составляет 3,46%. Не поддержали ни одного из кандидатов - 4,36% избирателей.