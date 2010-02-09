Европарламент назвал выборы Президента большим успехом Украины

Президент Европарламента Ежи БУЗЕК называет выборы Президента большим успехом Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил 8 февраля, открывая сессию Европарламента.

“Что касается сообщений наших коллег из Европарламента, которые наблюдали за выборами, то они сообщают, что, несмотря на определенное количество жалоб и нарушений во время голосования, в целом избирательный процесс отвечал демократическим процедурам и методам. Это большой успех для всей Украины”, - сказал Президент Европарламента.

Он отметил, что еще 5 лет назад ситуация в Украине была совсем другой.

Е.БУЗЕК также от имени Европарламента пожелал новому Президенту Украины, избранному демократическим и мирным путем, начать работу на благо своей страны.

“Я бы хотел призвать все политические силы Украины преодолеть разногласия и быстро перейти к сотрудничеству в вопросах социально-экономических реформ, реформе судебной системы и конституционной реформы, а также последнего по списку, но не последнего по значению – продолжать выполнение Европейской повестки дня”, - сказал Президент Европарламента.

Он отметил, что этот призыв касается и будущего правительства, и будущей оппозиции Украины.