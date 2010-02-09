В Украине просчитывают новые коалиционные конфигурации

Центральная избирательная комиссия обещает под вечер досчитать сто процентов электронных протоколов. Впрочем, некоторые члены ЦИК уже заявили, что победителем президентских гонок в Украине становится Виктор Янукович.

Пока нет официальных результатов, оба кандидата молчат. Впрочем, соратники Виктора Януковича уже празднуют победу и планируют реформы в секретариате президента. В свою очередь, несмотря на одобрительные оценки украинских выборов международными наблюдателями, сторонники БЮТ не спешат признавать результаты голосования второго тура и просчитывают варианты судебных исков, сообщают украинские СМИ. Однако ни официальных заявлений, ни комментариев из штаба Юлии Тимошенко пока нет.

Между тем в партии Арсения Яценюка, который в первом туре президентских выборов занял четвертое место, признали Януковича президентом, однако заявили, что не будут сотрудничать ни с ним, ни с Тимошенко. А еще один экс-кандидат в президенты Сергей Тигипко, которому после первого тура предлагали сотрудничество как Тимошенко, так и Янукович, в данный момент не дает комментариев.

Эксперты уже просчитывают новые коалиционные конфигурации в Верховной Раде и обсуждают, как вероятный победитель Виктор Янукович будет сотрудничать с Евросоюзом и НАТО и будет ли полная «перезагрузка» отношений с Россией. Грузия уже высказалась о том, что будет поддерживать с Украиной дружеские отношения, независимо от имени президента, который возглавит страну.

Немецкая волна