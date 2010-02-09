У Януковича говорят, что Тимошенко может лишь задержать инаугурацию

Обжалование результатов президентских выборов приведет только к задержке инаугурации новоизбранного президента на две-три недели.

Об этом заявил регионал Нестор Шуфрич в эфире телеканала ICTV, комментируя информацию о том, что Юлия Тимошенко решила не признавать победу Виктора Януковича на президентских выборах.

"Это соответствует характеру нашего оппонента. Мы где-то надеялись в глубине души, что мы будем двигаться в Европу, но остались в Украине", - отметил он.

"Ничего чрезвычайного здесь нет. Законом о выборах президента предусмотрена процедура обжалования подведения итогов и объявления результатов (выборов) Центризбиркомом. Наши оппоненты могут этим своим законным правом воспользоваться", - подчеркнул Шуфрич.

"Хотя, по моему глубокому убеждению, это они делают в этот раз лишнее. Единственное, на что они могут быть способными - это задержать процедуру инаугурации на две-три недели", - считает регионал.

"Надеюсь, что это не связано с желанием зацепиться как можно дольше за властные кресла, чтобы определенные процессы приостановить", - добавил он.

Украинская правда