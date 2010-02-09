В России нетерпеливо ждут «перезагрузки» отношений с Украиной

Россия заинтересована в «перезагрузке» отношений с Украиной.

Об этом заявил вице-спикер Госдумы России Александр БАБАКОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Справедливая Россия».

«Мы надеемся, что второй тур выборов оправдает надежды подавляющего большинства граждан Украины и вернет общественную жизнь страны в нормальное русло. Россия крайне заинтересована в том, чтобы политико-экономическая ситуация у наших ближайших соседей нормализовалась и в наших отношениях как можно быстрее наступила долгожданная «перезагрузка», - сказал А.БАБАКОВ

Он уверен, что сообща, без надуманных противоречий Россия и Украина смогут решить все животрепещущие вопросы как политико-экономического, так и культурно-исторического характера, превратить слишком формальные в последнее время отношения в настоящее стратегическое российско-украинское партнерство.

«Судя по тому, как проходили выборы нового Президента Украины, есть все основания полагать, что мы на пороге больших изменений в лучшую сторону», - уверен он.