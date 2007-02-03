Партия регионов обсуждает сложный период на полуострове

В Симферополе начал работу всекрымский форум депутатов, избранных в советы всех уровней от Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, на форум собралось около тысячи делегатов и гостей.

В работе всекрымского собрания депутатов-«регионалов», в частности, принимают участие председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО, глава правительства автономии Виктор ПЛАКИДА, члены правительства Крыма, мэры ряда городов АРК.

Также в работе форума участвуют народные депутаты из фракции Партии регионов Борис ДЕЙЧ, Александр ЧЕРНОМОРОВ, первый заместитель лидера фракции Партии регионов в ВР Украины, лидер крымских «регионалов» Василий КИСЕЛЕВ и др.

Как сообщил В.КИСЕЛЕВ журналистам, на форум был приглашен и лидер Партии регионов, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, однако он по объективным причинам не смог принять в нем участие. «Приглашали, конечно, и лидера партии, - сообщил В.КИСЕЛЕВ. - Но он не прилетел. Вы же видите, что сегодня творится с законом о Кабмине!».

По его словам, на форуме не будут обсуждаться никакие кадровые вопросы, члены Партии регионов лишь обсудит итоги работы за прошедший год и задачи, которые предстоит выполнить в ближайший период.

«Период очень сложный. Мы сегодня собрали депутатов, глав всех уровней на собрание, чтобы озадачить их, заслушать, как они на местах оценивают политическую ситуацию, как они намерены решать экономическую ситуацию. Мы поставим им свои вопросы и задачи, чтобы они объясняли людям позицию партии, объясняли ситуацию в государстве», - заявил В.КИСЕЛЕВ.