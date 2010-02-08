Кучма - о Тимошенко: ах, если бы эта женщина не вела себя, как Везувий

Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что между Ющенко и Януковичем нет проблем личного характера. Об этом он заявил в интервью газете Corriere della Sera.

Как сообщает Инопресса, по поводу Юлии Тимошенко Кучма сказал: "Ах, если бы эта женщина вела себя как женщина, а не как Везувий! Когда она говорит, ее рот всегда походит на жерло вулкана".

Говоря об отношениях с Западом и, в частности, с США, Кучма выразил убежденность в том, что Янукович без проблем восстановит отношения, поскольку в Вашингтоне в Белый дом, наконец, пришел нормальный человек. Что касается отношений с Россией, то, по мнению бывшего украинского президента, следует вернуться к старому проекту, предложенному им самим: создать консорциум между Россией, Украиной и европейскими странами-потребителями, чтобы лучше управлять трубопроводной сетью. "И тогда повторяющиеся газовые кризисы стали бы воспоминанием о прошлом", - сказал Леонид Кучма.