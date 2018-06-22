Вехи недели. Выборы, тайные договоренности, ожидание

Юлии Тимошенко не удалось ликвидировать отставание от Виктора Януковича, но она смогла сократить разрыв до размеров, открывающих судебную перспективу для исков ее юристов. Партия регионов готовится к переговорам о создании новой коалиции. Виктор Ющенко пообещал, что украинцам будет стыдно за их выбор.

Эпопея под названием «Президентские выборы-2010» близка к своему завершению. После закрытия участков для голосования все экзит-поллы зафиксировали преимущество Януковича над Тимошенко в размере 3-4%. Александр Турчинов, руководящий избирательным штабом премьера, призвал не торопиться с подведением итогов, отметив, что пока рано говорить об окончательных результатах голосования. Ему вторила и сама Юлия Владимировна, отметившая необходимость бороться за каждый отданный за нее голос.

Выступление Тимошенко заставило предположить, что «плана Б», необходимого для такого масштабного мероприятия, как президентские выборы, у ее соратников не оказалось. Возможно, виновниками такого прокола оказались «регионалы», сумевшие за три дня до голосования во втором туре добиться принятия новой редакции закона «О выборах Президента Украины». В обновленном документе отсутствовало понятие кворума, необходимого для принятия решений избиркомом. В результате 7 февраля на работу вышло подавляющее большинство членов избирательных комиссий, говорить о масштабном срыве выборов не приходится. Соратники Юлии Владимировны не преминули сказать Виктору Ющенко горячее «спасибо» и за злополучный закон, и за рекордное количество проголосовавших «против всех».

Напомним, что важный элемент предвыборной борьбы – телевизионные дебаты на Первом национальном – Виктор Янукович проигнорировал. Он предпочел позволить Юлии Тимошенко обращаться на всю страну к пустому месту, но не стать объектом ее публичных нападок. Украинцы не получили ожидаемого шоу «Словесное избиение лидера Партии регионов», а Юлия Владимировна, похоже, недобрала недостающих рейтинговых очков.

В первое воскресенье февраля отчетливо повеяло духом второго тура выборов-2004. Ручки с исчезающими чернилами на избирательных участках в разных уголках страны, телефонные провокации с советами, как лучше проголосовать за того или иного кандидата, сообщения о минировании участков – все это хотя и не носило системный характер, но давало понять, что ставки на выборах очень высоки. Стоит ли удивляться, что на фоне повышенного напряжений одна из членов избирательной комиссии предпочла провести первую брачную ночь на рабочем месте.

Надо сказать, что в отеле «Хайят», где расположился штаб Тимошенко, настроение было сухо-рабочим, тогда как в «Интерконтинентале», где организовали штаб-квартиру «регионалы», съезжались представители крупного бизнеса, раскланивающиеся с Виктором Януковича, а соратники Виктора Федоровича уже праздновали победу. Сам лидер Партии регионов во время своего первого брифинга в качестве неофициального победителя президентской гонки выглядел скованным. Возможно, сказалось напряжение избирательной кампании или суеверное стремление не называть себя триумфатором раньше времени. Куда более разговорчивыми были однопартийцы Виктора Федоровича. Анна Герман излучала счастье, ведь со второй попытки «Железный Хозяин» взошел на президентскую вершину, и в этом есть заслуга Анны Николаевны. Ринат Ахметов традиционно проводил футбольные аналогии, отмечая важность победы с любым счетом. Борис Колесников дал понять, что Партия регионов не отдаст победу своего выбора, а это означает, что в Украине может впервые появиться партийный глава государства.

С преимущественно доверительными интонациями «регионалы» рассуждают о перспективах формирования парламентской коалиции в действующем созыве Верховной Рады. Недавние обещания провести досрочные выборы пока оборачиваются торгом с фракцией НУ–НС, для которой перевыборы парламента будут означать распад и расползание по различным партийным квартирам. На стороне «регионалов» сыграют коммунисты и Владимир Литвин с соратниками: спикер уже дал понять, что масштабные реформы в стране проводить сейчас не получится, главное – удержать ситуацию. Так что обещанную Януковичем «черную метку» премьер-министр Юлия Тимошенко может получить уже в ближайшее время.

Постарались воспользоваться вторым туром выборов, чтобы напомнить о себе, политики, которые в него не попали. Сергей Тигипко миролюбиво предложил проигравшему признать свое поражение и поскорее взяться за решение экономических проблем страны. Сергей Леонидович вряд ли питает иллюзии относительно получения премьерского портфеля, зато весьма заинтересован в досрочных парламентских выборах. Арсений Яценюк вывел группы волонтеров на расчистку столичных улиц от снега, желая продемонстрировать тем самым закладку фундамента своего будущего президентства. Хорошо, что соратники Яценюка не стали рыть окопы или оборудовать огневые позиции в стиле агрессивной риторики своего вождя. Виктор Ющенко, не ставший травмировать детей участием в ничего не решающем для отца голосовании, уверен, что украинцам будет стыдно за свой выбор, но это тоже демократия. Интересно, сможет ли Виктор Ющенко начать новую партийную жизнь после политической смерти в качестве Президента?

Российский посол Михаил Зурабов промелькнул в штабах обоих фаворитов в ночь выборов. СБУ задержала группу сотрудников ФСБ, по нахалке вербовавших украинского гражданина. Ее руководитель в чине полковника остался хлебать украинскую баланду, а его подчиненных выслали за пределы страны. Впрочем, не исключено, что в свете новых политических веяний российский «спец» будет не только отпущен, но и награжден какой-нибудь побрякушкой «за укрепление дружественных отношений между народами».

Евгений Магда