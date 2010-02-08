Наблюдатели от Европарламента не увидели массовых нарушений во II туре

Во время второго тура выборов Президента Украины, состоявшихся в воскресенье, не было зафиксировано массовых нарушений избирательного законодательства.

Об этом корреспонденту УНИАН сказал председатель миссии наблюдателей Европейского парламента Павель КОВАЛЬ, ссылаясь на предварительные выводы наблюдателей.

„Не похоже на то, чтобы были какие-либо массовые нарушения”, - сказал он.

П.КОВАЛЬ сообщил, что миссии продолжают собирать отчеты наблюдателей на местах, результаты которых после подведения итогов будут обнародованы сегодня ближе к обеду.

Глава делегации назвал важным тщательное отслеживание подсчета голосов, отметив незначительную разницу в результатах обоих кандидатах.

П.КОВАЛЬ не стал прогнозировать, признает ли глава украинского правительства Юлия ТИМОШЕНКО, которая по предварительным данным проиграла выборы лидеру оппозиции Виктору ЯНУКОВИЧУ, свое поражение.

Он лишь отметил, что соблюдение демократических стандартов заключается не только в проведении честного голосования, но и в добровольной передаче власти в случае проигрыша.

Как сообщал УНИАН, по данным 90% обработанных ЦИК протоколов, В.ЯНУКОВИЧ, который в первом туре победил Ю.ТИМОШЕНКО с 10%-ным отрывом, во втором туре опередил ее на 2,6%.