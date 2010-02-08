Бютовец увидел на вотчине Януковича «весь набор фальсификаций»

В Луганской и Донецкой областях во втором туре президентских выборов был задействован весь набор фальсификаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в прямом эфире телеканала ЛОТ заявил народный депутат от БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО.

"Весь набор фальсификаций, хаос на участках, хаос в избирательных комиссиях, давление - все это позволяет подвергать сомнению результаты голосования как в Луганской, так и в Донецкой областях", - сказал он.

В ходе телемоста между Луганском, Ужгородом и Харьковом А.ШЕВЧЕНКО не исключил, что команда кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО будет обжаловать результаты голосования.

"Тяжело говорить об окончательных результатах выборов, необходимо дождаться информации от Центральной избирательной комиссии", - добавил он.