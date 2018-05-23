О чем болит душа у Юлии Тимошенко?

...О встрече с Ющенко

Сегодня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО планирует встретиться с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом она сообщила сегодня на брифинге в Киеве.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что она была инициатором этой встречи, во время которой планируется обсудить «катастрофу, которая разворачивается в Украине” и связана с поставками энергоносителей, увеличением цен на жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, по словам лидера БЮТ, планируется обсудить последствия для национальной безопасности Украины от передачи части активов газотранспортной системы в обмен на возможность добывать газ на территории РФ.

Лидер БЮТ также сообщила, что планирует передать Президенту крестик, который она привезла из Иерусалима.

(Позже пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сообщила, что в официальном графике Виктора ЮЩЕНКО встреча с лидером БЮТна сегодня не запланирована. По ее словам, Президент принимает участие в мероприятиях, посвященных официальному визиту Президента Республика Казахстан Нурсултана НАЗАРБАЕВА). О готовности включить в состав БЮТ Народный Рух Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что БЮТ готов включить в свой состав Народный Рух Украины.

«Для Народного Руха Украины двери нашей политической силы открыты. Мы готовы подписать все документы по вступлению НРУ в наш блок», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она заверила, что БЮТ готов подписать документы о создании единой оппозиции в парламенте, и в случае проведения досрочных выборов, составлять с НРУ единый список.

«Я считаю, что НРУ как партия стояла у истоков обретения Украиной независимости и чрезвычайно много вложила своих сил для этого», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она отметила, что НРУ – историческое явление, недопустимо, чтобы НРУ исчез с политического поля Украины, и выразила сожаление, что «кто-то НРУ постоянно адаптирует» в большую партию.

(Председатель Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК, комментируя это и аналогичные предположения, допустил координацию действий НРУ и Блока Юлии Тимошенко. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве. Б.ТАРАСЮК отметил, что разговоры о координации действий оппозиции велись, но голосование БЮТ 12 января за закон о Кабинете министров все испортило. «К сожалению, голосование перечеркнуло все договоренности и намерения, но это не означает, что не может быть возврата к переговорам. При определенных условиях будет возврат, и я не исключаю - в ближайшее время», - сказал он). О кандидатуре на пост министра иностранных дел БЮТ поддержит любую кандидатуру на должность министра иностранных дел, внесенную Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«Та кандидатура, которую внесет Президента, наша фракция будет поддерживать в полном составе», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и его команда нарушили обещания, данные Президенту во время подписания Универсала национального единства, освободив Б.ТАРАСЮКА от занимаемой должности.

«Я считаю, что это было нарушением договоренностей со стороны Партии регионов», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, «кидания» вошли в политический лексикон, причем это слово введено донецкой политической командой.

В то же время лидер БЮТ убеждена, что после голосования в Верховной Раде за отставку Б.ТАРАСЮКА Президент и Б.ТАРАСЮК обязаны были подчиниться Конституции. «ТАРАСЮКА освободили так, как это предусмотрено Конституцией», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее убеждению, Б.ТАРАСЮК должен был достойно уйти в отставку, а Президент внести новую кандидатуру.

«То, что совершили такую всемирную разборку, является, по моему мнению, ошибкой команды Президента”, - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Об удовольствии при отставке Мороза Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что члены фракции БЮТ будут голосовать за отставку Александра МОРОЗА с должности Председателя Верховной Рады Украины.

«Мы с большим удовольствием проголосуем за отставку А.МОРОЗА с должности спикера», - заметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она убеждена, что А.МОРОЗ «должен быть за пределами спикерского кресла и вообще за пределами парламентского зала», поскольку он привел к реваншу коррупционные кланы в Украине.

«Он за это, рано или поздно, должен отвечать и перед историей, и перед народом», - уверенна лидер БЮТ.

(Как сообщал УНИАН, сегодня лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО заявил, что «Наша Украина» будет инициировать вопрос об отзыве А.МОРОЗА с должности Председателя Верховной Рады из-за незаконного, по убеждению членов фракции, опубликования в официальных СМИ закона о Кабинете Министров, заветированного Президентом).

О референдуме за отставку киевского мэра и Киевсовета Лидер БЮТ считает, что киевские власти безосновательно отказали в регистрации инициативной группы по проведению референдума в столице.

«Безусловно, было отказано искусственно», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что очень странно, когда документы о доверии или недоверии мэру Киева рассматривает сам мэр столицы.

По ее убеждению, украинский политикум сознательно оставляет этот вопрос в таком неопределенном состоянии.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что БЮТ подготовил проект закона о референдуме, после принятия которого никто не сможет запретить гражданам выразить свое доверие власти.

«Это очень показательно – ЧЕРНОВЕЦКИЙ референдума боится. Именно поэтому он оказывает такое ничтожное сопротивление по проведению референдума», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она заверила, что БЮТ сделает все для проведения референдума в Киеве.

(Как сообщал УНИАН, 1 февраля отказ в регистрации получила инициативная группа, созданная 23 декабря на собрании, состоявшемся при поддержке политической партии «Велика Україна», общественного объединения «Голос общины Киева», общественных организаций «Киев-3000», «Комитет по противодействию коррупции и организованной преступности», объединений депутатов Киева «Рада», «Пора». Основания для отказа - наличие в поданных для регистрации документах исправлений. На сегодняшний день в Киеве создано еще 5 инициативных групп по проведению референдума о недоверии Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и Киевскому городскому совету V созыва. В частности, при поддержке БЮТ; при поддержке партии «Реформы и порядок», две инициативные группы при поддержке партии «Яблуко» и еще одна - при поддержке «Нашей Украины»). О круглом столе у Президента БЮТ не будет принимать участия в круглом столе, который инициирует Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

«Что касается круглых столов между ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧЕМ, это уже их дело… Я считаю, что это большой обман украинского народа, и в таких круглых столах мы участия не будем принимать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она убеждена, что такие инициативы продолжают «предательство и обман». “Принимать в этом участие, мы считаем, просто аморально”, - сказала она.

(Как сообщал УНИАН, 10 января Президент Украины В.ЮЩЕНКО, председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ договорились о проведении в Украине 14 февраля круглого стола по подготовке "дорожной карты" выполнения Универсала национального единства. В то же время 29 января Президент выдвинул ряд условий для проведения национального круглого стола. В частности, он отметил необходимость согласования позиций относительно закона о Кабинете Министров, отказа от отмены должности секретаря СНБО, инициативы относительно закона о Президенте Украины и нового закона об основах внешней и внутренней политики. В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ 1 февраля заявил, что определится относительно своего участия в национальном круглом столе по получении официальных предложений. «Мы еще не обсуждали вопрос проведения круглого стола. После того, как поступят официальные предложения и условия этого круглого стола, мы их обсудим в соответствующем политическом кругу, скорее всего, в коалиции».) О голосовании за изменения в закон о Кабмине Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что фракция БЮТ будет голосовать за изменения в Закон “О Кабинете министров Украины”.

«Мы будем голосовать в зависимости от содержания этих поправок. Если поправки будут логичными, мы будем их поддерживать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее убеждению, дискуссии об этом законе и полное отсутствие дискуссии о повышении жилищно-коммунальных тарифов свидетельствуют о том, что «у нашей власти искаженные, извращенные приоритеты – они борются за должности».

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что закон о Кабмине должен действовать, поскольку вето Президента преодолено.

О манипуляциях с газотранспортной системой Лидер БЮТ призывает созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны, чтобы не допустить манипуляций с газотранспортной системой Украины.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, участие украинской ГТС в консорциуме с РФ в обмен на возможность добывать газ в России, может привести к такому же кризису, как и поставки газа через «РосУкрЭнерго». «Это может окончательно лишить Украину энергетической независимости и затронуть политический суверенитет Украины. Все, что делается в ТЭК, носит для Украины крайнюю степень опасности», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО. По ее мнению, эта инициатива Президента России Владимира ПУТИНА должна рассматриваться в комплексе, учитывая то, что газ в Украину поставляется по сознательно завышенным ценам. Ю.ТИМОШЕНКО считает, что это практически захват украинской ГТС.

Она выразила надежду, что Президент и его команда, «здоровая часть» парламента выступят с инициативой рассмотреть этот вопрос на заседании СНБО.

По словам лидера БЮТ, с целью не допустить, чтобы дельцы из РФ прибрали к своим рукам украинскую ГТС, БЮТ подготовил законопроект, который запрещает любые манипуляции с НАК «Нафтогаз Украины». В частности, предусмотрено запретить приватизацию, акционирование, создание совместных предприятий, консорциумов, передачу в концессию или лизинг НАК «Нафтогаз Украины» или его имущества. «Пока данный закон не будет принят, мы не дадим ВР двигаться ни на шаг вперед», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО. Она заверила, что БЮТ не позволит, чтобы из-за передачи России ГТС был потерян политический и энергетический суверенитет Украины.

Ведение разговоров вокруг нашей ГТС в обмен на какие-то иллюзии – это большая авантюра, афера и это является безусловной сдачей национальных интересов Украины, так же, как было со сдачей национальных интересов Украины «РосУкрЭнерго», - добавила она.

«То, что господин ЯНУКОВИЧ, господин БОЙКО и другие заявляют, что они уже подписали и парафировали все документы по передаче ГТС. Я хотела бы напомнить им Оранжевую революцию и, если они не прислушиваются к голосу оппозиции, мы их просто вынесем из кабинетов, где они сегодня находятся», - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.

(Как сообщал УНИАН, 1 февраля с.г. Президент России Владимир ПУТИН заявил, что Украина намерена предложить вернуться к идее создания газотранспортного консорциума путем обмена доли в украинских газопроводах, по которые российский газ экспортируется в Европу, на доступ к добыче газа в России. После этого заявления премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ допустил возможность передачи активов украинской ГТС в обмен на паритетное участие в газодобывающих активах России. «Речь идет сейчас о намерениях. Я считаю, если говорить о намерениях, мы всегда должны подходить конкретно. Если будет речь идти об объединении, то оно должно быть на уровне партнерских отношений. Эти отношения должны быть понятные, как говорят 50х50», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что в настоящее время еще рано говорить о конкретных проектах в газовой сфере между Украиной и Россией. По словам В.ЮЩЕНКО, его позиция в этом вопросе формируется на принципах национальных интересов Украины). О страхование граждан при повышении коммунальных тарифов Блок Юлии Тимошенко предлагает Верховной Раде принять закон, который предусматривает страхование граждан при повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«Мы разработали и внесли в парламент законопроект, который предусматривает определенное страхование граждан при повышении тарифов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, законом предлагается установить зависимость повышения коммунальных тарифов от темпов роста средней заработной платы и пенсий; передать Национальной комиссии регулирования энергетики право устанавливать жилищно-коммунальные тарифы в регионах; законодательно закрепить дотирование семей, которые тратят на коммунальные услуги более 20% месячного дохода.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что в городах, где мэры необоснованно повысили тарифы в 3-4 раза, начнутся мероприятия по их отстранению. «Местные власти непременно снизят тарифы», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что если сравнивать цены на тарифы при ее премьерстве и премьерстве Виктора ЯНУКОВИЧА, то цена на газ для населения возросла в 2,04 раза, теплоснабжение – в 2,65, на горячую воду – в 2,98.

(Как сообщал УНИАН, Блок Юлии Тимошенко с 5 февраля начинает Всеукраинскую общественную социальную акцию «Сегодня зарплата и пенсия – завтра тарифы». Кроме того, БЮТ требует срочно принять изменения в Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах», поданных народными депутатами Ольгой БОДНАР и Ю.ТИМОШЕНКО). Об отмене политреформы через Конституционный суд

Юлия ТИМОШЕНКО объясняет отсутствие в Конституционном Суде представления БЮТ об отмене конституционной реформы процедурой его рассмотрения.

По ее словам, соответствующее представление "полностью подготовлено, и все подписи фракции под этим представлением стоят".

"Единственное, есть процедура рассмотрения этих вопросов", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО объяснила, что представление относительно отмены политреформы нельзя делать, пока не будут рассмотрены представления, которые уже сделаны фракцией.

"И когда будут наши два представления рассмотрены, мы сразу подадим третье", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что стратегические планы БЮТ не меняются – "это досрочные выборы, императивный мандат для всех депутатов, в том числе и ВР, а также отмена абсолютно бессмысленной политреформы".