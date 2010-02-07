В ЦИК говорят, что уже поступают «тревожные сигналы»

Член Центральной избирательной комиссии Михаил ОХЕНДОВСКИЙ не исключает, что подсчет голосов избирателей по результатам второго тура выборов Президента может длиться дольше, чем после первого тура.

Об этом он сказал во время прямого включения из ЦИК на телеканале «Интер».

По словам М.ОХЕНДОВСКОГО, в ЦИК поступают «тревожные сигналы» о том, что члены участковых комиссий от разных кандидатов по-разному трактуют нормы избирательного законодательства во время подсчета голосов избирателей. В то же время он не уточнил, какие именно нормы имеет в виду.

Кроме того, М.ОХЕНДОВСКИЙ сообщил, что на протяжении дня в ЦИК не поступали сигналы, которые бы свидетельствовали о серьезных нарушениях в ходе голосования.

Вместе с тем М.ОХЕНДОВСКИЙ прогнозирует, что проигравший кандидат в президенты попытается обжаловать результаты выборов.