Азаров: вечером милиция задержит боевиков, заявляющих, что они из ПР

Народный депутат, руководитель избирательной кампании Виктора ЯНУКОВИЧА Николай АЗАРОВ заявляет о планах БЮТ дестабилизировать ход выборов в Луганской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня журналистам.

В частности, сказал он, по информации, которой располагают в Партии регионов, в БЮТ готовы к реализации плана, цель которого – дестабилизация хода выборов в Луганской области.

С этой целью, утверждает Н.АЗАРОВ, народный депутат от БЮТ Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, отвечающая за результат кампании Ю.ТИМОШЕНКО в Луганской области, провела встречу с начальником Главного управления МВД Украины по Луганской области генерал-лейтенантом Владимиром ГУСЛАВСКИМ.

«По имеющейся информации, именно этот высокий милицейский чин должен дать команду своим подчиненным не противодействовать, когда БЮТовские волонтеры по циничной задумке своих «креативщиков» будут инсценировать нападения «с элементами погромов» на собственные штабы», - заявил Н.АЗАРОВ.

Затем, добавил он, «по отмашке все того же В.ГУСЛАВСКОГО милиционеры задержат часть нападавших и представят их журналистам, международным наблюдателям как «матерых боевиков Партии регионов», а участники этого представления отрепетировано дадут нужные показания».

В связи с этим Партия регионов предупреждает «и генерала ГУСЛАВСКОГО, и его подчиненных, равно как и «ряженых», которых собираются задействовать в «массовке» с погромами: действия каждого персонажа этой разношерстной труппы будут задокументированы и очень четко квалифицируются соответствующими статьями Уголовного кодекса Украины».