Партия регионов застолбила место под ЦИК на 50 тысяч человек

Завтра Партия регионов планирует собрать на акции возле Центральной избирательной комиссии около 50 тыс. своих сторонников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Департамента общественной безопасности Владимир МАЕВСКИЙ.

По его словам, 3 февраля в КГГА поступила официальная заявка от председателя избирательного штаба кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА Николая АЗАРОВА о том, что с 9.00 8 февраля Партия регионов планирует провести возле ЦИК свою массовую акцию, в которой будут принимать участие около 50 тыс. чел.

«Есть информация о том, что сегодня выезжают автобусы из регионов с людьми для участия в этой акции", - сказал он.

Также он сообщил, что в санаториях и на базах отдыха в Киевской области находится около 3 тыс. чел., которые принимают и будут принимать участие в массовых мероприятиях.

Как отметил В.МАЕВСКИЙ, на сегодняшний день в Киеве возле Секретариата Президента, Кабинета министров, ЦИК, ВР установлено 160 палаток Партии регионов, из которых 12 - военного типа. Днем в них находится до 400 чел., в ночное время – 20-150.

В.МАЕВСКИЙ сказал, что в случае увеличения количества участников акции милиция соответственно будет увеличивать количество своих нарядов для охраны общественного порядка.