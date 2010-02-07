Журналистов выгнали с мероприятия, потому что там незаконно агитировали?

В Комитете Верховной Рады по делам свободы слова и информации возмущены инцидентом с днепропетровскими журналистами.

Об этом заявили ИА «Новый мост» председатель и члены профильного комитета ВР, комментируя вчерашнее событие в Днепропетровске, когда журналистов выдворили из помещения, где проводилась встреча представителя Сергея ТИГИПКО с местными жителями.

(УНИАН: вчера, 6 февраля, в день, когда запрещена какая-либо предвыборная агитация, в одном из днепропетровских кинотеатров состоялась встреча депутата горсовета, представителя экс-кандидата в президенты С.ТИГИПКО Загида КРАСНОВА с жителями Ленинского района. По информации источника ИА «Новый мост», программа мероприятия предполагала не только общение лидера «Громадской силы» с людьми, но и возможное обсуждение предстоящего второго тура президентских выборов, а также прямую агитацию за одного из кандидатов в президенты. Журналистов трех СМИ – ИА «Новый мост», газеты «Левый берег» и студии «Акцент», - которые пытались попасть на мероприятие, с применением физической силы вывели из помещения).

Как подчеркнула председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Анна ГЕРМАН, это провокация со стороны организаторов мероприятия. «Если в тот день кто-то организовывал мероприятие под чьими-то флагами – значит, это была провокация. 6 февраля – «день тишины», никаких подобных акций быть не должно. Тот, кто это сделал – делает провокацию. Препятствие журналисткой деятельности – это провокация, чтобы потом кого-то обвинить», - заявила Г.ГЕРМАН.

Секретарь Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Юрий СТЕЦЬ в свою очередь отметил, что, несмотря на то, что это было за мероприятие - в поддержку одного из кандидатов в президенты или «просто сборище людей другого характера», - любой журналист имел право как минимум побывать на нем, как максимум – побольше узнать об этом мероприятии.

Поэтому, по словам депутата, «невзирая на то, что там могло быть, я абсолютно не понимаю, почему туда не допустили журналистов и не прокомментировали, что там происходит». «Факт, что было препятствование журналистской деятельности в этой стране. А это статья, насколько я помню, Уголовного кодекса», - добавил Ю.СТЕЦЬ.

Глава подкомитета по вопросам свободного доступа граждан к информации и контроля за деятельностью органов власти в информационном пространстве Владимир ЛАНДИК со своей стороны подчеркнул, что «это хамство, когда журналистов, да еще под руки силой выводят».

«Я не против, если вы напишете на адрес нашего комитета и мне лично – я готов приехать в Днепропетровск и с этим разбираться», - заверил депутат, добавив, что «когда журналистам не могут на словах что-то объяснить, а применяют силу, это всегда было, есть и будет называться одним словом – хамство».