Глава ЦИК рассказал об уникальном совмещении первой брачной и избирательной ночи

Подавляющее большинство избирательных комиссий в Украине начали свою работу своевременно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ.

Он отметил, что в соответствии с данными из 190 избирательных комиссий, все участки начали работу своевременно.

В то же время, по словам В.ШАПОВАЛА, не обошлось и без неожиданностей.

Так, на 268-й участке 167-го территориального избирательного округа в Тернопольской области возник пожар. На данный момент участок начал свою работу в другом месте, поскольку бюллетени не пострадали.

В Луганской области на территориальном избирательном округе 111 в городе Лутугино участки открылись своевременно, но потом поступило сообщение о заминировании. На каждом из этих участков должны были проголосовать по более чем 2 тысячи избирателей.

Уже в конце пресс-конференции В.ШАПОВАЛ сообщил, что только что поступила информация о том, что один из участков в Лутугино возобновил свою работу, и факт заминирования после проверки правоохранительными органами не подтвердился.

«Надеюсь, так будет и с другими», - сказал председатель ЦИК.

Сообщил В.ШАПОВЛАЛ и о смешных случаях. Так, на одном из участков в Херсонской области член участковой избирательной комиссии должен сегодня жениться. «Уникальный факт, совмещение первой брачной ночи и избирательной ночи. Можно только позавидовать», - сказал В.ШАПОВАЛ.

Не обошел он вниманием и 91-й территориальный избирательной округ в Киевской области, где на минувших выборах 18 избирательных участков не смогли открыться своевременно. По его словам, член ЦИК – куратор этого региона - предупредила всех членов участковых избирательных комиссий об ответственности за подобные действия, поэтому в этот раз все участки открылись своевременно.