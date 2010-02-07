ЦИК: в Украине избирательные участки открылись вовремя и без нарушений

В Украине все избирательные участки для проведения повторного голосования на выборах Президента открылись своевременно и без нарушений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

«У нас сейчас нет информации о каких-либо чрезвычайных ситуациях или нарушениях, которые могли бы повлиять на результаты голосования», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

По его словам, информация, поступающая в ЦИК, не дает оснований для беспокойства.

Первую информацию о явке избирателей ЦИК обещает обнародовать по состоянию на 11.00.