ЦИК: в Украине избирательные участки открылись вовремя и без нарушений
09:55, 07 февраля 2010Политика
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"Оснований для беспокойства нет..."
В Украине все избирательные участки для проведения повторного голосования на выборах Президента открылись своевременно и без нарушений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.
«У нас сейчас нет информации о каких-либо чрезвычайных ситуациях или нарушениях, которые могли бы повлиять на результаты голосования», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.
По его словам, информация, поступающая в ЦИК, не дает оснований для беспокойства.
Первую информацию о явке избирателей ЦИК обещает обнародовать по состоянию на 11.00.
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