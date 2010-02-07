В ЦИК объяснили, как правильно организовать голосование на дому

Голосование избирателей на дому во время повторного голосования на выборах Президента может проходить лишь в присутствии членов участковых избирательных комиссий от обоих кандидатов на пост главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии.

В частности, ЦИК утвердила разъяснение по вопросам организации работы УИК в день проведения второго тура. “Необходимость принятия таких разъяснений была вызвана тем, что, в частности, отдельные члены УИК ошибочно считают, что голосование за пределами помещения избирательной комиссии должны организовывать не менее трех членов комиссии от представителей разных кандидатов в президенты, а у нас есть представители лишь от двух кандидатов...”, - сказал член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

По его словам, членов УИК, которые будут организовывать голосование на дому, определяет сама комиссия. “И они должны быть представителями от двух кандидатов на пост Президента”, - отметил М.ОХЕНДОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что решение ЦИК будет поставлено в известность окружных избирательных комиссий безотлагательно путем направления телеграмм.

Также ЦИК приняла решение о транспортировке документов УИК в ОИК, в котором отмечается, что транспортировка должна осуществляться председателем УИК и двумя членами, которые представляют разных кандидатов в президенты.