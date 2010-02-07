В Украине начался второй тур выборов Президента

Сегодня, 7 февраля, в Украине проходит второй тур выборов Президента.

Избирательные участки открываются в 08.00 и будут работать до 20.00. Их деятельность будут координировать 225 территориальных избирательных комиссий.

Кандидатами на высший государственный пост являются действующий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, которые в первом туре получили наибольшее количество голосов. Так, по итогам первого тура, который прошел 17 января, В.ЯНУКОВИЧ набрал 35,32% голосов, Ю.ТИМОШЕНКО - 25,05%.

По данным Центральной избирательной комиссии, ориентировочное количество избирателей в Украине - 36 млн. 576 тыс. 763 человека.

В заграничном избирательном округе создано 113 избирательных участков.

На выборах зарегистрировано 3 тыс. 780 официальных международных наблюдателей.

Милиция во время второго тура президентских выборов будет работать практически всем личным составом, как и во время первого тура, когда правопорядок обеспечивали почти 70 тыс. работников органов внутренних дел. В том числе внешнюю охрану основных административных зданий в Киеве обеспечивают 1,5 тыс. сотрудников МВД.