В Украине начался второй тур выборов Президента
Примерное число избирателей - 36 млн.
Сегодня, 7 февраля, в Украине проходит второй тур выборов Президента.
Избирательные участки открываются в 08.00 и будут работать до 20.00. Их деятельность будут координировать 225 территориальных избирательных комиссий.
Кандидатами на высший государственный пост являются действующий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, которые в первом туре получили наибольшее количество голосов. Так, по итогам первого тура, который прошел 17 января, В.ЯНУКОВИЧ набрал 35,32% голосов, Ю.ТИМОШЕНКО - 25,05%.
По данным Центральной избирательной комиссии, ориентировочное количество избирателей в Украине - 36 млн. 576 тыс. 763 человека.
В заграничном избирательном округе создано 113 избирательных участков.
На выборах зарегистрировано 3 тыс. 780 официальных международных наблюдателей.
Милиция во время второго тура президентских выборов будет работать практически всем личным составом, как и во время первого тура, когда правопорядок обеспечивали почти 70 тыс. работников органов внутренних дел. В том числе внешнюю охрану основных административных зданий в Киеве обеспечивают 1,5 тыс. сотрудников МВД.