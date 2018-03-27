Благодатный огонь приехал в Киев без Московского патриархата

Процесс передачи Благодатного огня из Иерусалима в Киев в Великую Субботу проходил при участии высших должностных лиц.

За несколько часов до этого площадь перед Софийским собором, где должно было состояться торжественное богослужение, оцепили люди в штатском. Все ждали Президента.

В восьмом часу к месту действа подъехал Юрий Ехануров. Он улыбался широкой, во все лицо, улыбкой и трижды целовался с каким-то людьми, подходившими к нему. Трудно было сказать, что это было – обычное приветствие, принятое в его среде, а может, старательный, но не очень искушенный в вопросах христианства премьер начал христосоваться заранее.

Появившийся чуть позже Леонид Черновецкий также трижды обменялся с премьером лобзаниями, после чего государственные мужи вышли к людям, томившимся за оградой. Начался неторопливый диалог власти с электоратом. Премьер поздравил всех с праздником, а Черновецкий принялся раздавать свои визитки. Оказалось, что у русскоязычного мэра украинской столицы визитки на английском языке. «Хорошо, что не на нигерийском», - съязвил кто-то.

Мэр сообщил, что подвернул сегодня утром во время пробежки ногу. Ехануров заявил, что ногу Черновецкому повредила не власть. На вопрос, где он бегает, Леонид Михайлович со свойственной ему непосредственностью ответил:

- Не скажу, потому что застрелят. Пока не наведут порядок… - Черновецкий споткнулся на этой фразе. Ехануров продолжил за него:

- На Крещатике будем бегать на День Киева.

Черновецкий согласился с этим, но зачем-то добавил, что надо бегать по деревням. Прихожане засмеялись – веселые все-таки у Ющенко люди работают на разогреве. Около восьми появился Сам. Он вышел к людям, поздравил всех с Пасхой и направился в Софию. Прихожане тревожно гадали – пустят их внутрь или нет. Пустили. Правда, в начале работник Софийского заповедника предупредил, чтобы люди вели себя соответственно, как никак на богослужении присутствует Президент. На что прихожане ответили: «Так и мы прибыли сюда не в фуфайках». Сотни три человек вошли внутрь заповедника.

А тем временем в самом соборе Виктор Ющенко беседовал с предстоятелем УПЦ Киевского патриархата Филаретом, главой Украинской греко-католической церкви Любомиром Гузаром, предстоятелем Украинской автокефальной православной церкви митрополитом Мефодием. В разговоре на темы духовности и единения украинских церквей также принимал участие предстоятель Украинской епархии Армянской апостольской церкви епископ Григорис Буниатян.

Виктор Ющенко в задумчивости гулял по территории заповедника в окружении киевского мэра, премьера, держа за руки своих дочерей - Христину и Софию, которые были в светлых платьицах. Среди сопровождавших Президента особ можно было также разглядеть первого зама главы Секретариата президента Ивана Васюника, руководителя управления Секретариата Маркияна Лубкивского, вице-премьера по гуманитарным вопросам Вячеслава Кириленко, главу Нацсовета по вопросам культуры и духовности Николая Жулинского. Позже появился сын Леонида Черновецкого Степан, выглядевший одиноко и озабоченно.

Благодатный огонь в специальной лампаде принесли только в девять часов. Президент вместе с семинаристами зажег от него 33 свечки (по возрасту Иисуса Христа), после чего их установили на подсвечники. Представители церквей зажгли лампадки от свечки с Благодатным огнем для дальнейшего распространения по своим храмам.

Потом Ющенко сказал речь о вере в духовность и о том, что добро всегда побеждает зло. После этого направился со свитой к выходу, чтобы отправиться во Владимирский собор. А миряне, стоявшие до этого на улице, устремились в освободившийся храм, чтобы взять себе частичку Благодатного огня. В целом все прошло чинно, и было похоже на тихий семейный вечер. Только надо учесть, что на этом вечере отсутствовала большая часть семьи: представители Московского патриархата отказались участвовать в этой церемонии вместе с теми, кого они считают раскольниками.

Кстати. Корреспондент УНИАН убедился, что Благодатный огонь действительно уникальное явление. Если в центр языка его пламени сунуть руку, вы не почувствуете жжения. Глядя на то, как миряне прикасались к огню, исходившему от горсти свечек с иерусалимским лейблом, я сначала думал, что дело тут в особых свойствах этих самых свечек, но потом взял обычную свечку, зажег ее от этого пламени и дотронулся до него ладонью. Больно не было. Вот так: думал, что фокус, а оказалось обычное чудо.

P.S. Благодатный Огонь сходит в Храме Гроба Господнего в Иерусалиме. Ежегодно на православную Пасху происходит самозажжение лампад, висящих над Гробом Господним, после чего этим огнем зажигаются тысячи других лампад и свечей, которые развозят по всему миру. История этого события насчитывает почти две тысячи лет. Чтобы стать его очевидцами, ежегодно к священному для христиан месту прибывают тысячи паломников.