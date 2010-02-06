Журналистов выбросили с мероприятия партии Тигипко

В Днепропетровске журналистов информагентства «Новый мост», газеты «Левый берег» и студии «Акцент» с применением физической силы вывели из помещения кинотеатра, где проводилась встреча депутата горсовета, представителя экс-кандидата в президенты Сергея ТИГИПКО Загида КРАСНОВА с жителями Ленинского района города.

Как сообщает «Новый мост», встреча состоялась сегодня, в день, когда запрещена какая-либо предвыборная агитация. По информации источника «Нового моста», программа мероприятия предполагала не только общение лидера «Громадской силы» с людьми, но и возможное обсуждение предстоящего второго тура президентских выборов, а также прямую агитацию за одного из кандидатов в президенты. Для проверки этой информации на место событий и прибыли журналисты.

По словам выпускающего редактора ИА «Новый мост» Игоря БОЖЧЕНКО, работавшего на месте событий, «сначала к нам подошел Андрей БАСКО, один из активистов «Громадской силы». Он сообщил, что мероприятие закрытое для средств массовой информации, вход на него предусмотрен только по приглашениям и журналистов сюда «не звали». Мы отошли в сторону, а через пару минут появились трое крепких охранников, которые предложили удалиться в гораздо более грубой форме, а затем попросту взяли под руки и вывели нас из кинотеатра».

В ближайшие часы в Днепропетровске состоится брифинг, на котором представители ИА «Новый мост», газеты «Левый берег» и студии «Акцент» подробнее расскажут об инциденте и обратятся к международным наблюдателям за президентскими выборами, общественным организациям, политическим партиям, правоохранительным органам с просьбой дать оценку произошедшему.

В Ленинский райотдел ДГУ ГУМВД Украины от группы журналистов уже подано заявление по факту неправомерных действий лиц, обеспечивавших охрану мероприятия.

Согласно ч. 1 ст. 117 Уголовного кодекса Украины, умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до трех лет.