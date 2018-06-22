Что стоит за украинско-российским шпионским скандалом?

Россия игнорирует двусторонние отношения… Ни один сотрудник КГБ не позволил бы себе такое истеричное поведение… Число провалов российских «спецов» растет…

За всю историю шпионажа не было подобного случая, когда с поличным задерживают не иностранных разведчиков, а сотрудников иностранной контрразведки.

2 февраля председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко провел пресс-конференцию, во время которой сообщил о задержании на территории Украины пятерых сотрудников ФСБ России. Взятие с поличным произошло в момент передачи гражданином Украины кадровому офицеру ФСБ секретной информации. В отношении руководителя задержанной группы российских контрразведчиков возбуждено уголовное дело по ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж). Четыре российских офицера депортированы установленным порядком.

Ситуация для спецслужб достаточно стандартная. Непонятно в этой истории одно – реакция российской службы безопасности.

Я обиделась?..

После заявления Наливайченко ФСБ стандартно молчало. Но новость была широко растиражирована в западных СМИ, а также на российских Интернет-сайтах. Длительная тишина могла привести к появлению различных домыслов и ненужных версий. В конце концов, в ФСБ подтвердили факт задержания своего сотрудника. Но сделано это было довольно странно.

Было подчеркнуто, что действия российской стороны стали всего лишь реакцией на возросшую вербовочную активность спецслужб Украины в отношении российских граждан. Также, по мнению эфэсбэшников украинская сторона поспешила обнародовать данный инцидент. Вот, например, они в 2009 году депортировали украинского шпиона без огласки, “в соответствии со сложившейся общепринятой между спецслужбами практикой”. В заявлении главный акцент был сделан именно на обвинении руководства СБУ в некорректном поведении.

Возникает вопрос: как в таком случае следует охарактеризовать поведение руководства ФСБ? Ведь российская сторона не только раскрыла имя агента, но и его принадлежность к разведорганам Украины… Такое поведение более характерно для обиженной девицы, надувшей губки и вынашивающей планы мести сопернице, нежели для спецслужбы. Стоит отметить, что СБУ не обнародовала имена задержанных офицеров.

На самом деле, обвинения со стороны ФСБ украинских коллег в некорректном поведении – это лишь попытка отвлечь внимание от своей неуклюжей версии произошедшего... Ведь озвученная от имени Центра общественных связей ФСБ история просто напичкана просто нелепостями.

В отличие от пояснений г-на Наливайченко, анонимные представители ФСБ не удосужились даже пояснить несколько весьма очевидных моментов. Например, совершено непонятно, почему украинские контрразведчики задержали эфэсбэшников на территории своего, Украинского государства, в то время как их российские коллеги “хозяйничали” в Молдове – в Приднестровье. Молдавские власти, мягко говоря, тоже далеко не в восторге от активности спецслужб РФ в своей стране.

Еще один момент, о котором почему-то совершенно не упомянуто в заявлении – это украинско-российское соглашение от 1992 года. Согласно нему, спецслужбы двух стран не ведут разведдеятельность друг против друга. Нынешняя ситуация показала, что российская сторона попросту его игнорирует.

Как обвести ФСБ вокруг пальца

Особенно занимательно выглядит тезис, прозвучавший в комментарии ЦОС ФСБ по поводу сотрудника украинской разведки, который с 2006 года “активно занимался деятельностью в ущерб интересам безопасности Вооруженных сил РФ”. При этом российские спецслужбы смогли его задержать лишь в конце 2009 года. Три года пошло на задержание одного шпиона, который все это время передавал информацию о российском военном объекте своему руководству. Что это? Свидетельство профессионализма украинского разведчика или несостоятельности российских контрразведчиков?

Также непонятно, почему после задержания украинского шпиона сотрудники ФСБ РФ не передали его спецслужбам Молдовы или Приднестровья. Ведь он вел разведдеятельность явно не на территории Российского государства.

Ответ прост. Сами контрразведчики находились все это время в составе «российского миротворческого контингента» в Приднестровье нелегально, с вымышленными легендами и подложными документами. И главной их задачей были не выполнение миротворческих функций, а ведение разведки на территории иностранных государств – Молдовы, Украины, Румынии. Другими словами, российские контрразведчики собирали конфиденциальную информацию и насаждали собственную агентуру. Вопрос о законности пребывания в зоне конфликта иностранных граждан, людей которых специально учили, как в случае необходимости создавать конфликтные ситуации, остается отрытым.

Следующий непонятный момент: в ЦОС отметили, что было решено не применять по отношению к задержанному украинцу меры уголовно-процессуального характера до полного выяснения обстоятельств. Правда, забыли рассказать про другие меры, упомянутые во время пресс-конференции Наливайченко. Угрозы с применением силы – это все, что нашлось в арсенале эфэсбэшников, которые три года следили за шпионом. Как-то жидковато для ведомства, которое позиционирует себя как «щит государства».

Кризис жанра?

Нелепость поведения представителей Федеральной службы безопасности отметили и ветераны этой структуры. Так, бывший руководитель подразделения третьего Главного управления КГБ СССР достаточно резко прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что “ни один сотрудник КГБ не позволил бы себе такое истеричное поведение”. По его мнению, внутренние проблемы ведомства достигли уровня, когда они выходят за пределы системы. Некомпетентность молодых сотрудников, отсутствие каких-либо моральных устоев, полное игнорирование прежних традиций и этических норм, зависимость от материальных ценностей, коррумпированность руководителей – вся эта неприглядная картина давно стала реалией этого некогда монолитного ведомства.

Российская общественность все чаще становится свидетелем не только промахов отечественной спецслужбы, но и примеров внутренних разборок в ФСБ. Обидно, что огромная материально-техническая, информационная база, специалисты, система подготовки разведчиков, агентурная сеть, доставшаяся России после развала Советского Союза, была так бездарно растеряна.

В то же время ветеран отметил, что подобная ситуация характерна также и для других спецслужб России. Все это не могло не сказаться на их деятельности: число провалов увеличивается год от года. Только за последние несколько лет российские шпионы “засветились” в США, Англии, Германии, Польше, Румынии, Грузии и, конечно, в странах Прибалтики. Собеседник признался, что до сих пор не может понять, как же надо было “отличиться” в Крыму, чтобы российских контрразведчиков, работавших на ЧФ РФ, в принудительном порядке попросили покинуть Украину. И в каждом случае провалов, искренне жаль ветеранов контрразведки, на глазах которых продолжается медленное разложение российской спецслужбы.

Без политического пиара - ну никак!

Желающие пропиариться на “шпионском” скандале отыскались мгновенно. Знаменитый своей антиукраинской риторикой директор Института стран СНГ Константин Затулин не мог не использовать такой шанс, чтоб не возмутиться «несправедливостью действий СБУ». И в каких глупых выражениях: в украинской Службе безопасности сотрудники ЦРУ не только живут, но и прописались, а в это время контрразведчики СБУ, непонятно почему, отслеживают в своей стране действия “братского” ФСБ. Ну, просто вопиющая несправедливость!

Поражает «осведомленность» Затулина и состоянием дел в украинской контрразведке. Если аналогичная осведомленность имеет место относительно ФСБ РФ, может, при следующем провале депутат Госдумы посоветует Лубянке поискать у себя сотрудников «Моссада», чтобы было кого обвинять во всех своих бедах?

Попытки привязать данный “шпионский” скандал к политическим играм и президентским выборам в Украине выглядят неуклюжим самопиаром отдельных карманных политологов, которые претендуют на эксклюзивность мнения.

Ни разведка, ни контрразведка не являются политическими организациями. О том, что произошло на самом деле, знает лишь узкий круг лиц. Остальные могут только догадываться...

Этой нелепой ситуации ФСБ вполне могла бы избежать, если б в России существовал эффективный демократический контроль над деятельностью спецслужб.

Увы, российские спецслужбы подконтрольны лишь правительственным и ведомственным инстанциям, в то время как общество остается лишь молчаливым наблюдателем их запутанных игр.

Такое положение дел приводит к возникновению у “небожителей” российских спецслужб необоснованного чувства безнаказанности и вседозволенности. Это не может не отражаться на их деятельности и за пределами страны.

Украине, да и остальным странам, стоит серьезно задуматься о реальной угрозе, исходящей от неправомерных действий российских «спецов».

Андрей Мелевский, ветеран спецслужб