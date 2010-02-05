БЮТ отнес в Конституционный суд изменения к закону о выборах

Народные депутаты Украины от фракции Блока Юлии Тимошенко обратились сегодня в Конституционный Суд Украины с представлением о признании неконституционным закона о внесении изменений в закон о выборах Президента.

Об этом сообщил заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ.

Он отметил, что этот закон нарушает конституционный принцип равенства граждан быть избранными, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

По словам А.ПОРТНОВА, БЮТ понимает, что КС не успеет за два дня, оставшиеся до выборов, рассмотреть представление. Несмотря на это, депутаты хотят установить истину в этом вопросе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 февраля, вступил в силу закон о внесении изменений в Закон Украины “О выборах Президента Украины” относительно организации работы избирательных комиссий.

Этим документом из закона изъято положение, согласно которому заседание избирательной комиссии является полномочным, если в нем принимают участие не менее двух третей состава комиссии. При этом, в случае бездеятельности избирательной комиссии комиссия высшего уровня имеет право принять решение по существу вопроса, отнесенного к компетенции комиссии низшего уровня. В день голосования такие вопросы рассматриваются комиссией высшего уровня безотлагательно.

Законом также предусмотрено, что в случае, если кандидат на пост Президента Украины не использовал возможность подать установленное количество кандидатур в состав соответствующей окружной избирательной комиссии за 20 дней до дня повторного голосования, Центральная избирательная комиссия формирует состав окружной избирательной комиссии в составе 14 человек (по 7 от каждого кандидата) по представлению председателя соответствующего областного совета.

Если кандидат на пост Президента Украины не использовал возможность подать установленное количество кандидатур в состав соответствующей участковой избирательной комиссии за восемь дней до дня повторного голосования, окружная избирательная комиссия формирует состав участковой избирательной комиссии в количестве 16 человек (по 8 от каждого кандидата) по представлению председателя соответствующего городского, районного, районного в городе совета.

Премьер-министр Украины, кандидат на пост Президента Юлия ТИМОШЕНКО после принятия этого закона заявила, что он делает выборы фальшивыми, нечестными и неконтролируемыми.

Представители ПАСЕ и ОБСЕ также призвали не менять избирательное законодательство между двумя турами.