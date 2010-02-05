Ющенко объяснил, почему подписал новые правила игры на выборах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что подписал изменения к закону о выборах главы государства, поскольку получил информацию, что один из кандидатов рассматривает возможность отзыва своих представителей из избирательных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совещании по обеспечению законности и правопорядка во время проведения второго тура выборов Президента.

По словам В.ЮЩЕНКО, десять дней назад он получил информацию о том, что одна из сторон - участниц выборов, если увидит, что проигрывает, начнет отзывать своих представителей из избирательных комиссий. Поэтому он считает, что принятый парламентом позавчера закон будет способствовать усилению демократизации избирательного процесса. Президент отметил, что нельзя допустить повторения на многих избирательных участках той ситуации, которая наблюдалась во время первого тура выборов на одном участке в Киевской области (в Белой Церкви на одном из участков были отозваны члены комиссии – УНИАН).

В.ЮЩЕНКО согласился с тем, что изменения к закону были внесены несколько поздно, но ими предусмотрен инструментарий, который не дает возможности блокировать работу участков всех уровней.

«Закон серьезно исключил противодействие выборам и их саботажу», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня закон Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О выборах Президента Украины” по организации работы избирательных комиссий вступил в силу.

Изменения к закону о выборах главы государства Верховная Рада Украины приняла 3 февраля, Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал их 4 февраля.

Этим документом из закона изъято положение, согласно которому заседание избирательной комиссии является полномочным, если в нем принимает участие не менее двух третей состава комиссии. При этом в случае бездеятельности избирательной комиссии комиссия высшего уровня имеет право принять решение по существу вопроса, отнесенного к компетенции комиссии низшего уровня. В день голосования такие вопросы рассматриваются комиссией высшего уровня безотлагательно.

Премьер-министр Украины, кандидат на пост Президента Юлия ТИМОШЕНКО после принятия этого закона заявила, что он делает выборы фальшивыми, нечестными и неконтролированными.