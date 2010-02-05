«Голос України» напечатал новую редакцию Закона о выборах, подписанного накануне Президентом.

Таким образом, закон, который отменяет кворум в две третьих голосов во время принятия решений избиркомом, окончательно вступил в силу.

По мнению Виктора Ющенко – это не допустит срыва выборов – из-за отсутствия на заседаниях членов избирательных комиссий в день голосования.

ICTV