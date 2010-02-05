«Голос України» напечатал новую редакцию закона о выборах
08:48, 05 февраля 2010Политика
1768 0
Ющенко: это не допустит срыва выборов
«Голос України» напечатал новую редакцию Закона о выборах, подписанного накануне Президентом.
Таким образом, закон, который отменяет кворум в две третьих голосов во время принятия решений избиркомом, окончательно вступил в силу.
По мнению Виктора Ющенко – это не допустит срыва выборов – из-за отсутствия на заседаниях членов избирательных комиссий в день голосования.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter