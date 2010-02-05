Азаров: два российских газопровода не заменят один наш

Первый заместитель председателя Партии регионов Николай АЗАРОВ считает, что возможное участие Украины в строительстве двух обходных газопроводов не навредит работе ее собственной газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Два эти обходных газопроводы никогда не заменят один наш ни по объемам, ни по стоимости прокачки», - сказал Н.АЗАРОВ, добавив при этом, что в случае реализации подобных проектов украинские трубные заводы, чья продукция сейчас не имеет особого спроса, получат заказ. «Почему бы их не привлечь?» - спросил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты Виктор ЯНУКОВИЧ в январе заявлял, что выступает за участие Украины в консорциумах по созданию Россией обходных газопроводов «Северный поток» и «Южный поток».