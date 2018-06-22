Юрий Кармазин: Вчера депутаты спьяну сказали мне, как давили на Литвина

Мне много разболтали пьяные из числа моих прежних единомышленников из НУ–НС, которые не только голосовали вместе с ПР, но и пахли одинаково спиртным, – видно, сидели в одном буфете...

На вопросы УНИАН ответил народный депутат Украины от “Нашей Украины – Народной самообороны” Юрий Кармазин...

Юрий Анатольевич, вчера на внеочередном заседании Верховной Рады, когда был принят закон “О внесении изменений в Закон Украины “О выборах Президента Украины”, вы указывали, что все происходило с “грубым нарушением Конституции”...

Я в Верховной Раде Украины с 1994 года, то есть четвертый созыв. За это время более грязной и более позорной страницы в истории украинского парламентаризма еще не было. Я не помню случая, когда бы на протяжении часа после принятия закона, без заключения юридического управления, он был подписан и передан Президенту Украины. И это законопроект с поправками на 157 страницах!

На законы, в которых несколько слов или строк, и то уходят дни – а тут такая спешка. Только закончилось вчерашнее заседание, через полчаса я подготовил маленькое обоснование о том, что допущено нарушение Конституции Украины и Регламента Верховной Рады. Обратился с просьбой к Председателю Верховной Рады Владимиру Литвину не подписывать настоящий документ, но мне сотрудники аппарата сообщили, что принят закон уже подписан и направлен на подпись Президенту. Это свидетельствует о согласованных действиях.

А в чем заключаются те нарушения, о которых вы говорите?

В Конституции и в законе о комитетах Верховной Рады прямо записано, что законопроектные работы осуществляются комитетами. Заключения комитета не было.

Кроме того, еще никогда такого не было, чтобы поправки для рассмотрения во втором чтении были включены на протяжении 3–4 дней после принятия закона в первом чтении.

Сомнительным было принятие законопроекта и в первом чтении, поскольку из 226 народных депутатов, то есть необходимого минимума для принятия позитивного решения, двое депутатов уже заявили, что не принимали участия в голосовании, а карточки у них просто похитили.

Если не заседал комитет и не рассматривал поправок, то кто готовил таблицы (с поправками)? Многие депутаты вообще не смогли внести свои поправки. При этом парламент не поддержал решение о сокращении срока подготовки ко второму чтению. Не было на это воли депутатов. Кроме того, в соответствии с решением Конституционного суда, в котором речь шла о толковании статьи 91 Конституции, вопросы, требующие 226 голосов для голосования, вообще не могут рассматриваться, если в зале нет 226 депутатов. А голосование за поправки в сессионном зале четко засвидетельствовали, что в зале нет 226 народных депутатов. Фракция Блока Юлии Тимошенко и “Нашей Украины – Народной самообороны” потому и не регистрировалась в сессионном зале, чтобы не было необходимых 226... Журналисты в комментариях писали – мол, почему бютовцы набросали поправок, за которые сами не голосовали. Потому что не хотели делать легитимным это заседание. Это был абсолютно правильный способ защиты. Интеллектуальный способ.

Мы увидели, что внеочередное заседание прошло вне Конституции, вне закона, вне регламента.

А каким образом была обеспечена скорость процедуры подписания закона?

Никто не стеснялся, никто не скрывал того, что с Президентом Виктором Ющенко вопрос согласован. Было известно, что накануне один из лидеров Партии регионов Николай Азаров посетил Секретариат Президента, где получил заверение, что все, что бы они ни постановили, будет подписано. Он также посетил и Председателя Верховной Рады Владимира Литвина. Вообще Литвин фактически находился под давлением Партии регионов. Стульями были заблокированы входы, а олимпийские чемпионы в составе фракции ПР Александр Волкова и Эльбрус Тедеев использовались в качестве бригадиров. Люди должны гордиться олимпийскими чемпионами, а не смотреть, как они выступают орудием в руках Партии регионов.

В сессионном зале можно было увидеть “смотрящих”. На местах народных депутатов из фракции НУ–НС находились депутаты из фракции Партии регионов, которые контролировали ход голосования.

В сессионном зале не было значительного количества депутатов, которые якобы голосовали за закон. Ринат Ахметов находился в Донецке. Януковича тоже никто не видел – его не было физически, но его карточка голосовала.

Партия регионов показала свое лицо.

Это была пиррова победа. Потому что победить Конституцию нельзя, победить правду нельзя, победить Бога и Украину тоже нельзя.

Не были учтены ни оценки заграничных экспертов, ни Комитета избирателей, ни политических сил о том, что такой закон открывает путь к злоупотреблениям и нарушениям, что это порождает негативную оценку в обществе.

А какова в этом роль Литвина? С одной стороны, фракция не голосует за закон, а с другой – он ведет заседание, хотя эту миссию мог переложить на Лавриновича.

Фракция Блока Литвина устояла перед давлением, но сам Литвин не устоял.

За все время он был лучшим Председателем Верховной Рады, но то, что вчера он сделал, – никуда не лезет. “Регионалы” хвастались, что на него нажали.

Возможно, речь шла о гарантиях сохранения за ним должности Председателя Верховной Рады?

Из того, что разболтали вчера пьяные из числа моих бывших единомышленников из НУ–НС (которые не только голосовали вместе с ПР, но и пахли одинаково спиртным – видно, сидели в одном буфете), я понял, что речь идет о давлении на Литвина с помощью правоохранительных органов. Речь не шла о сохранении должности Председателя Верховной Рады, а о привлечении такого рычага давления, как Генеральная прокуратура. Я бы не придавал особого значения пьяным разговорам, но то, что у пьяных на языке, то у трезвых на уме.

То, что произошло, – это в действительности огромный удар по парламентаризму, а не по Литвину...

А насколько реален сценарий срыва выборов – после принятия закона?

Срыв выборов выгодене только одной стороне – Виктору Ющенко. Потому что он ничем не рискует. Он не думает в данном случае о государстве, он думает о своем сохранении. Эти люди сбросили маски. Я прогнозирую, что нам очень тяжело будет в любом случае сказать – что избран легитимный Президент. Янукович должен был бы проявить ум и призвать своих однопартийцев остановиться и не глупить. Должен был это сделать, но он этого не сделал.

После принятия изменений честные выборы вообще возможны?

Я очень хотел честных выборов... Вчерашние изменения к закону открывают путь для игры на выборах вне правил.

Вот, пример, играют люди в шахматы. По правилам. И вдруг один берет и сметает все с шахматной доски. И говорит: “Все, я победил”.

Мы видим, что сейчас в политике происходит то же.

После такого результативного голосования можно ли утверждать, что в парламенте уже фактически существует новая коалиция?

Большинство фракции НУ–НС не поддержало измену, не пошло на сговор с коммунистами, “регионами” и семьей Ющенко. Только 29 проголосовало из 72 членов – это намного меньше, чем половина. И я не думаю, некоторые карточки использовались без разрешения депутатов нашей фракции. Об этом уже есть соответствующие заявления...

Говорить о создании новой коалиции пока абсолютно рано. Нет в НУ–НС 37 депутатов, которые дали бы возможность проголосовать фракцией за создание коалиции с ПР.

Беседовала Надежда Пришляк