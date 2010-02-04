У Ющенко объяснили, почему он подписал изменения к закону о выборах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал изменения к закону о выборах главы государства, учитывая опасность срыва этих выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.

«В настоящее время сложилась ситуация, когда выборы Президента оказались под угрозой. Поєтому Президент Украины подписал изменения к закону о выборах Президента, принятых парламентом, понимая его несовершенство, чтобы гарантировать право каждого гражданина выразить свою позицию в день выборов в соответствии с Конституцией», - сказала И.ВАННИКОВА.

Как заметила пресс-секретарь, Президент неоднократно отмечал, что в Украине должна быть продолжена традиция цивилизованного и мирного формирования власти – когда результаты выборов определяются исключительно путем волеизъявление граждан.

«Любые сценарии срыва выборов должны быть предупреждены», - сказала И.ВАННИКОВА, добавив, что глава государства последовательно обращал внимание на несовершенство закона о выборах Президента, которые могли бы спровоцировать фальсификации в ходе избирательного процесса. Она также напомнила, что Президент подавал свой вариант закона, но он не был поддержан.

Действующий закон, подчеркнула И.ВАННИКОВА, создавал основания для срыва выборов путем неявки членов избирательных комиссий на заседание в день голосования, ведь норма данного закона о правомочности заседания комиссии при условии присутствия на заседании не менее 2/3 ее членов создает угрожающую ситуацию, когда избирательные участки не будут открыты для голосования из-за умышленной неявки членов комиссии от одного из кандидатов. Кроме того, возможно затягивание в определении результатов выборов – из-за отказа представителей одного из кандидатов в комиссиях подписывать протоколы подсчета голосов и установления результатов голосования в избирательном округе.

«Считаясь и с этими рисками, Президент Украины принял решение подписать принятые Верховной Радой изменения к избирательному законодательству», - сказала пресс-секретарь.

В частности, по словам И.ВАННИКОВОЙ, поправки к закону обеспечивают механизм реагирования на отсутствие кворума избирательных комиссий и защиты честного и прозрачного процесса голосования, а, следовательно, у граждан будет возможность проголосовать, а у избирательных комиссий - установить результаты выборов.