Владимир Гришко: Культурой займутся великий реформатор Азаров и утонченная Герман

Оперный певец и исполнитель поп-песен Владимир Гришко еще недавно был советником нынешнего Президента Виктора Ющенко по культурным вопросам. Но наших артистов сегодня вполне можно приравнять к тем же политикам. Они так быстро меняют свои вкусы – успевай только отслеживать. Сегодня маэстро, так Владимира Гришко называет его окружение, – певец и советник кандидата в президенты Виктора Януковича.

Господин Гришко на интервью согласился охотно, охотно восхвалял своего нынешнего лидера. Однако перед публикацией сообщил, что должен вычитать каждое слово “со своим адвокатом”. Адвокат, как утверждает, маэстро, все слова одобрил...

МОЙ ВЫБОР, КАК И ЛЮДЕЙ ВЛИЯТЕЛЬНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, – ЯНУКОВИЧ Пан Владимир, вы были советником Президента Украины Виктора Ющенко. Почему ушли от него? У меня были нормальные отношения с пока действующим гарантом нашего государства. Почему я ушел от него? Потому что я не был услышан на Банковой, я не был услышан в Кабмине, тем более меня не услышали в парламенте. Я говорю, в парламенте пока еще не услышали.

Я молодой амбициозный человек, я хочу быть реализованным, я закончил Дипломатическую академию. Я не только артист мирового уровня, я действительно хочу помочь своей культуре своим имиджем, который я заработал в течение 35 лет. Я признанный миром артист. Я доказал, что украинское искусство есть, есть деятели, которые представляют это искусство на мировых сценах, это лучшие представители нашей элиты, нашей украинской нации.

Что именно вы говорили в Кабмине, на Банковой, что вас не услышали?

Я хотел, чтобы был принят закон о меценатстве, закон о культуре, о ветеранах сцены, реформы театров и вообще – реформы в отрасли культуры.

К сожалению, культура у нас находится на предпоследнем месте. А культура и духовность – это основа основ.

Виктору Андреевичу не нравились ваши советы?

Нет, ему они нравились. Но вы видите, какое непонимание между ветвями власти, потому, видимо, ему было не до глобальных изменений в отрасли культуры.

Я ушел от Виктора Ющенко еще два с половиной года назад, я был освобожден от должности советника. Одновременно со мной были освобождены десятки других советников. Это не было мое прямое решение. Все знают, кто тогда был главой Секретариата (Виктор Балога. – Авт.). Он освободил нас без каких бы то ни было объяснений.

Поэтому здесь никаких амбиций, никаких обид. Хочу сказать, что я уважаю всех кандидатов на должность Президента Украины. Но мой выбор, как и выбор миллионов людей, людей влиятельной интеллигенции, людей разной национальности, – это действительно Виктор Федорович Янукович. Почему? Потому что Янукович – большая надежда для Украины. Янукович никогда не обещал того, чего не мог выполнить.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ ЯНУКОВИЧА – НЕ ТОЛЬКО ВТОРОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК А в чем именно «надежда», скажем, в культурной сфере? До сих пор, кроме двуязычия, мне, как простой гражданке от Януковича ничего конструктивного слышать не довелось. Возможно, вы что-то больше знаете? Да, я знаю больше. Я знаю, что Виктор Янукович никогда не покачнет столп национальной идеи. Поверьте, его национальная идея заключается не только во втором государственном языке. Я владею тремя языками и считаю, что мне этого недостаточно. Я хотел бы владеть еще пятью языками. Здесь дело не в языке.

На территории Украины проживает более пятнадцати национальностей: белорусы, греки, поляки, евреи, караимы, болгары – и это волеизъявление каждого человека, на каком языке ему общаться.

То есть вы за второй государственный язык?

Ни одна колония мира, которая вышла из Британской империи не отказалась от английского языка, то есть второго государственного английского, который является ведущим в мире и на котором общаются все мировое сообщество.

Так в чем заключается национальная идея Виктора Януковича? Он никогда не покачнет столп национальной идеи. Никогда. То есть нетленные ценности, которые были провозглашены за время нашей демократии. Они были, есть и будут останутся основными вехами для каждого гражданина нашей страны. И прежде всего – для Януковича как будущего Президента.

Речь идет о том, что сегодня восемьдесят процентов населения не доверяет власти.

Вот вы доверяете власти?

Я не доверяю ни одному из политиков...

Вот и я хочу как будущий молодой политик присоединиться к политическим рядам Украины.

Я НЕБЕДНЫЙ ЧЕЛОВЕК, МОИ ДИВИДЕНДЫ – ЭТО ТО, ЧТО Я БУДУ УСЛЫШАН ПАРТИЕЙ РЕГИОНОВ Так вы хотите стать депутатом? Я хотел бы своим имиджем, мировым опытом и уважением моих коллег из-за границы и моих диаспорян сделать реформу в культуре. В Верховную Раду меня пока еще никто не зовет.

А если позовут?

Пока не могу ответить.

Год назад меня Янукович услышал, когда я пришел к нему. Он меня пригласил пообщаться о проблемах в культуре. Наша культура сегодня стоит, как попрошайка, выпрашивая из разных возможных и невозможных углов Кабмина деньги. А культура должна рассчитывать сама на себя, как в других цивилизованных странах. Я бы даже хотел, чтобы это стало заголовком интервью. Культура должна рассчитывать сама на себя и еще и зарабатывать деньги для государства, путем крупных международных проектов, поощряя культурных инвесторов из-за мероприятия: относительно проведения международных фестивалей, культурных форумов и тому подобное.

Мы потомки большой трипольской цивилизации и гордо имеем право называться представителями большого благородного искусства.

Возвращаясь, к выбору “влиятельной интеллигенции”, как вы высказались. А как интеллигентному человеку воспринимать то, что Виктор Федорович не знает, кто такие Чехов, Ахматова, Гулак-Артемовский? Я скажу, но этого писать не нужно – “партия” запрещает говорить такие вещи... (Ответ по требованию нашего собеседника опускаем. – Авт.)

Говорят, что вам много заплатили за то, что вы ездите с агитацией за Януковича? Я небедный человек, я 35 лет проработал в Нью-Йорке! 35 лет! Потому я не нуждаюсь в этих копейках, в этих крохах. Если я скажу, что я поехал за идею, вы же мне не поверите.

Мои дивиденды – это то, что я буду услышан Партией регионов и всем украинским народом. Это есть мой гонорар.

Как бы вы сейчас описали свою идеологию? Идеология правды. Голос правды, голос народа. Это то, что меня ежедневно тревожит. Я ежедневно думаю, как вывести нашу благородную культуру на европейский уровень.

БАСКОВ ПОСМОТРЕЛ МОЙ САЙТ И СКАЗАЛ, ЧТО Я НАРАБОТАЛ ИМИДЖА НА ВСЮ ЖИЗНЬ Существует такое мнение, что вы сейчас поете за Януковича, потому что его команда поможет вам пробиться на российскую поп-сцену. Я 15 лет проработал в России. Я был солистом Мариинского театра. Поэтому мне незачем пробиваться на российскую поп-сцену. Я свою нишу на сцене давно занял и за нее отвечу своим опытом и мастерством, которое заработал за 35 лет свои творческой деятельности за рубежом.

Даже ведущий носитель культуры в России Николай Басков, когда зашел на мой сайт и увидел, что я работал, работаю и буду работать с великими именами мира – такими, как Лучано Паворотти, Монсерат Кабалье, Ренатою Скотто, сэр Питер Устинов, Франко Дзеффирелли, Нелле Санти, Карло Рицци, Джеймс Ливайн, Джеймс Конлон, Валерий Гергиев, – сказал, что я наработал имиджа на две жизни.

УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРОЙ БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ УТОНЧЕННАЯ АННА ГЕРМАН И КРУПНЫЙ РЕФОРМАТОР АЗАРОВ Конечно, Президент не может заниматься всем – экономикой, социальными проблемами, культурой... Кто же те люди в команде Януковича, если он станет Президентом, которые будут заниматься культурными вопросами? Там много таких людей. Прежде всего, это утонченная женщина Анна Герман, которая очень эрудирована, понимает в эстраде, опере и классике. Ей не безразлично будущее культуры Украины. А также крупный реформатор, человек правды, человек-профессионал – это господин Николай Азаров. Ему тоже не безразлична украинская культура, архитектурные достопримечательности нашего государства и другие нетленные ценности.

Эти люди понимают очень важные вещи.

Всегда спрашиваю себя, какой эффект дают кандидату концерты артистов, как это влияет на электорат? Безусловно, это влияет. Например, я не только исполнитель, но и агитатор. Я – пылкий агитатор. Я растолковываю людям, почему так, а не иначе.

Какой главный лозунг вы провозглашали, агитируя за Виктора Федоровича, с которым вы проезжали по Украине? Украина своих убеждений не меняет.

Разговаривала Оксана Климончук