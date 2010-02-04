Пинзеник: судьбу выборов решают комиссии, а не граждане

Принятые сегодня изменения в закон о выборах Президента Украины несут угрозу не только выборам 7 февраля, но и будущим выборам.

Об этом заявил бывший министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК, комментируя Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О выборах Президента Украины" (относительно организации работы избирательных комиссий).

В частности, по его словам, “исключение нормы о кворуме создает риск невозможности установления результатов выборов”. “При отсутствии требований относительно кворума может появиться несколько решений комиссий. Кто будет судьей о легитимности этих решений?” – отметил он.

В.ПИНЗЕНИК констатировал, что, “очевидно, есть пробел в действующем законодательстве, что позволяет блокировать волеизъявление людей через избирательные комиссии”. По его убеждению, “ненормально, когда и в первом и во втором случаях, не граждане Украины, а незначительная часть людей в составе избирательных комиссий и суды определяют судьбу выборов”. “Это крайне опасно. И это не последние выборы”, - отметил он.

В.ПИНЗЕНИК уверен, что менять закон нужно, устранив из него нормы, которые предусматривают формирование комиссий исключительно из двух кандидатов. По его мнению, “стоит включить в комиссии представителя „третьей” силы, например, общественных организаций с целью недопущения блокирования результатов выборов”.

При этом он отметил, что к этой проблеме нужно вернуться после 7 февраля. Он также выразил убеждение, что “Президенту следует наложить вето на Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О выборах Президента Украины”.