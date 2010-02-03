Тимошенко: выборов в Украине больше нет

Внесенные сегодня парламентом изменения в закон о выборах Президента делают выборы фальшивыми, нечестными и неконтролируемыми.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО по поводу принятия изменений к Закону "О выборах Президента Украины".

“Несколько часов тому назад в Верховной Раде состоялось экстраординарное событие. За три дня до президентских выборов в Закон "О выборах Президента Украины" были внесены изменения, которые полностью разрушают выборы Президента. Делают их фальшивыми, нечестными, неконтролируемыми”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что “это сделано потому, что ЯНУКОВИЧ не верит в свою победу, и только через фальсификацию хочет получить результат”.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что “до внесения этих недопустимых изменений все комиссии, которые проводили выборы, формировались на равных: половина комиссии ЯНУКОВИЧЕМ, половина – мной. И это давало надежду, что результаты выборов, процесс голосования были бы проконтролированы.

“Но внесениями изменений в Закон, которые прошли с нарушением всех регламентных норм, в сущности, с разрушением парламентаризма, сегодня этот паритет, это равенство в правах контроля над выборами полностью разрушен”, - подчеркнула кандидат в Президенты Украины и добавила: “И теперь на базе этого Закона можно выбрасывать без суда и следствия члена избирательной комиссии и создавать избирательные комиссии только на базе представителей одного кандидата”.

Ю.ТИМОШЕНКО предостерегает, что “это ставит под угрозу проведение выборов, и это начисто разрушает демократию в государстве. Это полностью разрушает выбор людей, который они обязаны делать на президентских выборах”.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что будет сейчас принимать чрезвычайные меры. “Прежде всего, я обращаюсь к Президенту Украины. Если он чувствует, что он является гарантом Конституции, если он чувствует, что он несет ответственность за продолжение развития демократии в нашем государстве – на этот Закон нужно срочно наложить вето. Если вето не будет наложено, я буду считать, что Президент является участником всех этих процессов по разрушении честных выборов”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что “буквально через несколько часов пригласила послов стран Большой восьмерки”. “Завтра я приглашу послов всех стран мира, которые представлены в Украине, для того, чтобы проинформировать их о том, что с момента подписания Закона, который сегодня был принят в парламенте, больше в стране выборов нет. И они уже не будут иметь значения, потому что все будет сфальсифицировано, от первой до последней цифры. Кроме того, завтра я созову на пресс-конференцию представителей средств массовой информации, которые представляют другие государства”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что хочет, “чтобы весь мир знал, кто и на каких основаниях разрушает рожденные побеги демократии в Украине”. “Я хочу, чтобы весь мир знал, что честным выборам в Украине пришел конец. И хочу, чтобы мир, так же как и все общественные организации, все демократические люди в нашем государстве дали свою оценку”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО и добавила, что будет бороться “за то, чтобы Закон остался в той редакции, в которой он был, и чтобы выборы все же в государстве состоялись”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, Верховная Рада Украины приняла в целом закон Украины «О внесении изменений в закон Украины «О выборах Президента Украины».

За такое решение проголосовали 233 народных депутата из 243, зарегистрированных в сессионном зале. За принятие документа проголосовали 172 депутата от фракции Партии регионов, один – от БЮТ, 29 – от НУ-НС, 27 – от КПУ и 4 – внефракционных. При этом во время голосования часть депутатов от фракции Партии регионов сидела на местах депутатов от фракции НУ-НС, чтобы не дать их коллегам, которые принадлежат к коалиции, вытянуть карточки во время голосования.

Этим документом из закона изъято положение, согласно которому заседание избирательной комиссии является полномочным, если в нем принимает участие не менее двух третей состава комиссии. При этом в случае бездеятельности избирательной комиссии комиссия высшего уровня имеет право принять решение по существу вопроса, отнесенного к компетенции комиссии низшего уровня. В день голосования такие вопросы рассматриваются комиссией высшего уровня безотлагательно.

Законом также предусмотрено, что в случае, если кандидат на пост Президента Украины не использовал возможность подать установленное количество кандидатур в состав соответствующей окружной избирательной комиссии за 20 дней до дня повторного голосования, Центральная избирательная комиссия формирует состав окружной избирательной комиссии в составе 14 человек (по 7 от каждого кандидата) по представлению председателя соответствующего областного совета.

В случае, если кандидат на пост Президента Украины не использовал возможность подать установленное количество кандидатур в состав соответствующей участковой избирательной комиссии за восемь дней до дня повторного голосования, окружная избирательная комиссия формирует состав участковой избирательной комиссии в количестве 16 человек (по 8 от каждого кандидата), по представлению председателя соответствующего городского, районного, районного в городе совета.