Янукович: шахтеров хотят «задержать в шахтах», чтобы не голосовали

Кандидат на пост Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что ему известно о планах политических оппонентов лишить шахтеров возможности проголосовать во втором туре выборов главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время встречи с жителями города Красный Луч Луганской области.

Кандидат в президенты предупредил своих сторонников о возможных провокациях и фальсификациях непосредственно в день выборов: «Сейчас мы знаем, что они хотят с помощью купленных и продажных руководителей задержать шахтеров в шахтах, чтобы они не проголосовали. Есть информация, что кое-кто пытается собрать паспорта шахтеров в день голосования».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что «очень скоро найдем провокаторов, которые рискнут этим заниматься, и разберемся по полной программе, в строгом соответствии с законом».

«Мы не дадим унизить людей героической профессии. Не будет в шахтерских регионах такого беспредела, как они хотели», - отметил В.ЯНУКОВИЧ, призвав «горняков не поддаваться на мелкие подачки оранжевого лидера Юлии ТИМОШЕНКО».