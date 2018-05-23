Е.Червоненко: Высказывания Смешко об отравлении Ющенко далеки от объективности, я сам пробовал еду...

Заявление губернатора Запорожской области Евгения Червоненко по поводу интервью бывшего главы СБУ Игоря Смешко газете «Факты и комментарии».

Я не сразу принял решение комментировать интервью бывшего главы СБУ Игоря Смешко, данное им газете «Факты и комментарии» (27 января 2007 г.). Речь вновь об отравлении Виктора Ющенко. Идет следствие, дело еще не в суде, но количество разговоров и публикаций на эту тему не уменьшается. Для общественности картина тех событий все еще далека от объективности. Как далеки от объективности многие высказывания господина Смешко. И это еще мягко сказано. Поэтому как человек отвечавший за личную безопасность будущего Президента, считаю нужным высказаться, хотя уже давно не говорил публично об этом. Не говорил потому, что не представляю органы следствия и не могу никому предъявлять обвинения. Именно это было принципиальной причиной, по которой я отказывался и отказываюсь от заманчивых предложений из-за границы о написании книги о событиях 2004 года. Но опровергнуть ряд заявлений бывшего руководителя СБУ просто обязан.

Смешко говорит, что никаких указаний и пожеланий относительно ограничения круга присутствующих со стороны гостей на том ужине у Сацюка с их стороны не было. Если бы это было так, то я узнал бы о готовящейся встрече. И Ющенко не отдал бы приказ снять на определенное время все системы охраны. Виктор Андреевич полностью доверял мне (уверен, доверяет и сейчас) и, если бы его не стеснили в действиях некими условиями, не поехал бы без меня. Потом стало известно, что на встречу не был допущен даже дежурный офицер госохраны.

На самом деле, встреча была полностью законспирирована. Я не знал, куда и к кому едет кандидат в Президенты. О том, что он был на даче Сацюка, мне стало известно лишь через несколько дней, когда Ющенко почувствовал первые симптомы отравления. Кстати, есть свидетели того, что он не очень хотел туда ехать.

Господин Смешко заявляет, что не знал, что я руковожу службой личной безопасности тогдашнего кандидата в Президенты. Слышать это странно. Практически на всех мероприятиях наши действия координировались с Управлением «Т» Службы безопасности Украины, в частности с полковником Василием Грицаком. Не знать об этом глава СБУ не мог. Как не мог не знать о том, что решением политсовета коалиции «Сила народа» я был назначен координатором по вопросам безопасности, а еще раньше, после памятных событий в Донецке 30 октября 2003 года, – начальником личной охраны Ющенко. После образования коалиции «Сила народа» в мои обязанности входило обеспечивать личную безопасность не только Ющенко, но также Тимошенко и Зинченко.

Теперь версия о том, что отравить могли на даче одного из руководителей «Фокстрота». На всех незапланированных и неподготовленных встречах я, как правило, сам пробовал еду, подававшуюся Виктору Ющенко. Визит к руководству «Фокстрота» был инициирован Ивченко и был для нас достаточно неожиданным. Так как многих присутствующих мы не знали, я по заведенному порядку ел то же, что и Виктор Андреевич. Действительно, порция форели была подана отдельно по его просьбе. И о том, что он попросит именно это блюдо, никто заранее знать не мог.

Чтобы мое стремление страховать Ющенко не выглядело навязчивым и не бросалось в глаза, я в шутку попросил его отрезать и мне кусок: «А то вот так всегда – самое вкусное достается будущему Президенту!» И потом мы еще шутили, что с форелью будет так же, как и с медом, угостить которым Ющенко постоянно просят приглашенные на его пасеку. «Ну, Женя, ты и здесь не оригинален», – парировал Виктор Андреевич. Он поделился форелью со мной и еще с кем-то.

В своих официальных показаниях Генпрокуратуре 15 июня 2005 года я уже говорил, что не только Ющенко ел эту рыбу. Так что, версия об отравлении за полтора часа до приезда на дачу к Сацюку, на мой взгляд, абсурдна.

Неубедительны и заявления о том, что Смешко не знал о нашем отъезде в Австрию. У нас неоднократно были проблемы с заказом самолета из-за опасений СБУ на счет взрывных устройств, как, например, при полете в Харьков. Зафрахтовать чартер удалось только на имя наших друзей. На посадку мы проходили через зал официальных делегаций, что тоже не могло остаться незамеченным для спецслужб. Кроме того, в числе мест для проведения обследования, обсуждалась не только Австрия, но и Швейцария и Израиль. Эти переговоры также было трудно сохранить в тайне при тотальном прослушивании телефонов членов нашей команды. Кстати, уже после выборов я узнал, что для придания законности приказу о прослушивании, дело представили так, что мой мобильный якобы принадлежал рецидивисту, находящемуся под следствием.

Не буду подробно рассказывать, через что нам пришлось пройти в австрийской клинике. В том числе и о не очень приятных разговорах с Рудьковским, Коновалюком и следователем Генпрокуратуры, рвавшимся к Ющенко в реанимацию. Тогда мы были уверены, что речь идет о жизни и смерти. И мы выполняли свой долг не только по отношению к будущему Президенту, но и к отцу пятерых детей. И прекрасно осознавали, что будет с нами и со страной, если не убережем его.

Это факты, о которых я просто не имею права не рассказать.

Пусть меня опять обвинят в излишней эмоциональности, но, кроме фактов, хочу высказать и свою оценку происходящего.

В разгар выборов некоторые наши противники цинично глумились на тему кулинарных пристрастий: дескать, лучше есть отечественное сало вместо заморских суши – целее будешь. Теперь вспомнили о форели. Завтра будут изучать меню всех предшествовавших трапез того времени. Очень удобно, чтобы замедлить ход следствия.

Не могу удержаться, чтобы не напомнить господину Смешко и его бывшему подчиненному Сацюку, что нас тоже преследовали, заводили на нас уголовные дела и лишали гражданства при прежней власти. Но, считая себя правыми, мы не уезжали из страны.

Высказывания о том, что диоксин не используется как яд, также отдают неприкрытым цинизмом. Для заметания следов – самое то! Ведь определить диоксин как причину отравления достаточно сложно – об этом заявляют лучшие врачи Европы. Если бы все закончилось трагедией, и план отравителей удался, вряд ли бы мы узнали истинную причину.

И еще. Почему-то сразу после Помаранчевой революции историю с отравлением не называли «выдуманными под желание Президента историями-страшилками». И не говорили, что «ресурс практически всей правоохранительной системы государства был почти стопроцентно использован для разработки одной лишь версии». Спекуляции на эту тему появились относительно недавно, когда кому-то показалось, что позиции Президента ослабли и теперь можно прямо или косвенно обвинить его в манипулировании фактами, потрясшими в свое время весь цивилизованный мир. Тогда мы как будто вернулись в мрачное средневековье, где яд был универсальным средством решения политических споров. Но мы же свободная, демократическая страна, стремящаяся стать частью Европы. И в Украине не место криминальной «заказухе» как инструменту политики! Поэтому дело об отравлении Ющенко должно быть доведено до суда после тщательной отработки всех версий.

Я пережил много нападок и как бизнесмен, и как политик. И этот опыт сделал меня убежденным противником политических вендетт. Поэтому после Помаранчевой революции сдерживал многих из стана победителей, кто хотел мстить своим противникам. И доказал здесь, в Запорожской области, что разные политические силы могут объединяться для решения экономических и социальных проблем. Я вновь призываю к здравому смыслу и толерантности, призываю не навешивать ярлыки и не выносить преждевременные вердикты. Пусть наконец-то в Украине начнет побеждать сила правды, а не правда силы!

Евгений Червоненко, председатель Запорожской облгосадминистрации