В Верховной Раде подрались регионалы и бютовцы

В Верховной Раде Украины произошла драка между народными депутатами от БЮТ и Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, драка произошла после того, как за десять минут до окончания перерыва депутаты от БЮТ встали со своих мест и приблизились к президиуму ВР. “Регионалы” попытались этому помешать, и возле трибуны ВР возникла небольшая драка между Владимиром БОНДАРЕНКО (БЮТ) и Андреем КЛЮЕВЫМ (Партия регионов), затем к ним присоединились еще несколько народных депутатов.

В настоящее время депутаты из фракции Партии регионов блокируют президиум ВР, а “бютовцы” – трибуну.