В Верховной Раде подрались регионалы и бютовцы
10:28, 03 февраля 2010Политика
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Клюев сцепился с Бондаренко
В Верховной Раде Украины произошла драка между народными депутатами от БЮТ и Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, драка произошла после того, как за десять минут до окончания перерыва депутаты от БЮТ встали со своих мест и приблизились к президиуму ВР. “Регионалы” попытались этому помешать, и возле трибуны ВР возникла небольшая драка между Владимиром БОНДАРЕНКО (БЮТ) и Андреем КЛЮЕВЫМ (Партия регионов), затем к ним присоединились еще несколько народных депутатов.
В настоящее время депутаты из фракции Партии регионов блокируют президиум ВР, а “бютовцы” – трибуну.
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