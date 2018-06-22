В России 10 000 человек скандировали: «Долой Путина!»

После воскресных событий стало ясно, что путинская власть контролирует огромную страну лишь в рамках Садового кольца города Москвы...

В минувшее воскресенье рабочие и крестьяне, трудящиеся российского анклава, города Калининграда провели многотысячный митинг, в котором впервые в путинской стране выдвинули политические требования: «Правительство в отставку!», «Долой Путина!», «Верните выборы губернатора!», «Мы объявляем войну власти!».

Это не был маргинальный пикет карликовых российских партий, там не было эпатажных Новодворской, Лимонова и Каспарова, как и не было московских правозащитников. Милицейское начальство доложило в Москву, что в протестной акции участвовало 10000 человек.

Интересно, что впервые оппозицию власти, правительству, гротесковой и одиозной прокремлевской «Единой России» составили парламентские партии ЛДПР, коммунисты, «Патриоты России», а также авторитетное среди местной интеллигенции «Яблоко». Против Путина и его губернатора были также общественно-политическая организация «Солидарность», рокеры, молодежь, люди торговли и среднего бизнеса, студенты, домохозяйки, пенсионеры.

Известный российский оппозиционер, экс-первый заместитель правительства ельцинской эпохи Борис Немцов, выступая на калининградском митинге, воскликнул: «Это что же надо натворить, чтобы все политические партии вышли на митинг и протестовали против путинской власти!?»

Важно и то, что милиция была солидарна с митингующими. ОМОН не бил резиновыми дубинками участников, никого не тащили, не кидали в спецавтобусы с решеткой вместо окон. Не разрешенный властью митинг прошел цивилизованно в полном соответствии с декларациями и нормами Конституции Российской Федерации. Кремль не ожидал столь массового выступления, а также не был готов к тому, что митинг перерастет в политическую акцию против власти.

В это же время, в Москве, в воскресенье, на Триумфальной площади, около памятника пролетарскому поэту Владимиру Маяковскому милиция избивала москвичей, которые пришли на мирный пикет в защиту 31-ой статьи Конституции РФ о свободе проведения митингов, собраний и шествий. Звучали лозунги «Россия без Путина», «Да здравствует Конституция РФ».

Против двухсот митингующих было брошено около 2000 милиционеров, солдат внутренних войск, отряды ОМОНа, офицеры спецслужб (как не вспомнить КГБешное управление, которое называлась: «защита советского конституционного строя»). Около ста человек были задержаны, многие избиты, доставлены в отделения милиции, на многих наложены штрафы и административные аресты (видео на сайте Грани.ру).

После этих двух знаковых для российской политической жизни событий стало ясно, что путинская власть контролирует огромную страну лишь в рамках Садового кольца города Москвы. И никаких там заоблачных рейтингов у тандема Путин – Медведев уже нет, как нет восторга и жаркой любви к прокремлевской партии «Единая Россия». Есть только власть бюрократии, мощь силовых структур, направленная на обслуживание государства, суть которого не назовет ни один политолог мира.

Вот здесь и возникает самый главный вопрос, который задают себе эксперты, аналитики, интеллектуалы: а что, собственно, за государство существует сегодня в России и на чем зиждется его авторитет? Какой политический режим сформирован у нашей соседки, могучей ракетно-ядерной державы на глиняных ногах?

Сошлемся на авторитет российского социолога Ольги Крыштановской. Изучив биографию 3500 членов правительства, руководителей администрации президента РФ, депутатов обеих палат федерального собрания, региональной элиты и крупных бизнесменов, ученая узнала, что 70 процентов российского истеблишмента – это люди в погонах. Число силовых структур в России перевалило за 20. Более того, экономические ведомства правительства возглавляют военные. Большинство из них пришли из ФСБ и сохранили статус «офицер действующего резерва», а по ночам видят сны, как они в сапогах парадным строем шагают по Красной площади.

Ольга Крыштановская делает вывод: «Опасностью милитаризации российской власти является клановость, корпоративный дух единения, присущий сотрудникам сцецслужб. А сама военная среда является авторитарной, демократический стиль управления здесь неприемлем. В России сформировался политический режим – милитократия». Его суть: авторитарный метод управления перенесен на все общество.

Власть спецслужб в России установила монополию на господство, контролирует все сферы общественной жизни и давление на инакомыслие, на политическую и интеллектуальную оппозицию. Маленькие островки свободы остались в общественных сферах, далеких от власти, – в искусстве, философии, культурологи, литературе. Вся мощь информационной инфраструктуры работает на чекистское, корпоративное братство, лично на российского «национального лидера».

Например, за десять путинских лет во власти, я никогда не видел и не слышал на российских федеральных телеканалах не то что критики, но даже мягких, нежных замечаний в адрес любимого всем народом президента, а затем премьер-министра. Его деятельность – вне критики, он все делает правильно, никогда не ошибается. Как не вспомнить, утверждение студента во время встречи с российским премьер-министром о том, что «Путин великий человек!»

Тем не менее, многие мои знакомые в Москве, которые принадлежат к различным социальным слоям российского общества, весьма скептически, а иногда презрительно называли Владимира Путина: «Он всего лишь пиарщик!» Действительно манипулятивный потенциал лишь только российского федерального телевидения огромен – это черные мифы, страхи, политические спектакли, аморальность и ложь, создание виртуальной реальности, размывание и подмена понятий, аутизм интеллигенции и многое другое.

Было бы, видимо, неправильно думать, что под возрождающимся в России культом личности Владимира Путина нет идеологической, а тем более теоретической основы. Живая тайна европейской литературы, мистик, знаток политических интриг Жан Парвулеску отвечая на вопрос: кто такой Путин и почему он нужен России, – пишет: «Выбор коллективного бессознательного русского народа всегда неоспорим и безошибочен». И продолжает: «Очевидно, что брачная встреча самой личности Владимира Путина с Новой Россией в ее мессианской, имперской, эсхатологической устремленности – поистине революционная брачная встреча – была предопределена на путях исторического свершения».

При таком великолепии, когда путинская харизма не просто светит, а обжигает, задаешься вопросом, зачем аресты, полицейские оцепления, «демократизаторы» по головам, стигматизация в СМИ, кому нужно, чтобы слабая российская оппозиция выглядела такой маргинальной и опасной? Может, российский политический класс напуган цветными революциями в странах СНГ? (Кстати, только в моей библиотеке десятки книг, изданных в России об ужасах Оранжевой революции в Украине).

Ведь именно в истории России политические меньшинства были пионерами и теоретиками террора. Хотя бы вспомнить старшего брата вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Загнанные в угол политические противники российской партии власти уже сегодня беременны противлением злу, истерикой, безысходностью и не желанием мирными способами бороться за власть. Это будет месть слабого, когда он не в состоянии справиться с сильным. Традиция, симулякр есть. В романе Достоевского «Бесы» некий Шигалев предлагает радикально переделать существующее общество и, «выходя из безграничной свободы, заняться безграничным деспотизмом».

Другими словами, сегодня российское политическое большинство – агрессивное и глупое. И вполне Путин со своими товарищами может наступить на те же грабли, что и предшественники большевизма в России. Да и в Советском Союзе никакие репрессии не смогли уничтожить диссидентства.

Виктор Тимошенко