Земельные аукционы: выполнят ли депутаты от БЮТ приказ Тимошенко?

Взгляните на цену земель под Киевом, и вам станет поняло, почему никто не спешит продавать ее на аукционах... Лидер БЮТ в своей пламенной речи поставила перед депутатами местных советов задачу... Уже есть проект постановления, но не от БЮТ... Речь идет об аукционах по продаже киевских земель. Не тех, что в самом Киеве. Здесь, кажется, ни у кого особенных сомнений уже нет: пока городом будет руководить общий любимец Леонид Черновецкий, о реальной продаже земли по реальной стоимости можно забыть.

Речь об околостоличных землях, которые без преувеличения можно назвать киевскими. Именно здесь, за десять-тридцать километров от Киева, строят свои «избушки» нынешние власть предержащие и те, кто имеет «бабки» от этих власть предержащих. Здесь они обустраиваются, как «белые люди», намывая песок из Днепра, истребляя ради сооружения своих дворцов и “дворчишек”, саун, теннисных кортов или спортивных полей заповедные угодья и леса. Цена сотки здесь уже давно приближается к киевским ценам, а то и выше.

Евгений Жовтяк

Парадокс в том, что именно в Киевской области чуть больше года назад прошли фактически первые в стране реальные аукционы земель. Лозунг, с которым шел на выборы будущий Президент Виктор Ющенко «Земля будет продаваться лишь на аукционах», был воплощен в жизнь Киевской облгосадминистрацией, возглавляемой тогда новым губернатором Евгением Жовтяком. Первые несколько десятков гектаров земли были проданы на открытом аукционе, а областной бюджет получил с десяток миллионов гривен. Но уже за несколько месяцев Президент освободил Желтяка от должности. Тот публично заявил, что причиной освобождения стал именно земельный вопрос: не всем, в частности, нравятся аукционы. После того, как известно, Президент назначил нового губернатора (Веру Ульянченко), Жовтяк подал иск в суд, и судебные «разборки» длятся до сих пор.

А аукционов на Киевщине как не было, так и нет.

И вот опять всплывает тот же Жовтяк. И опять со своими аукционами.

В этот раз экс-губернатор воспользовался своим статусом депутата Киевского областного совета и зарегистрировал в облсовете проект постановления о внесении в повестку дня очередной сессии совета вопроса о проведении аукционов в области на регулярной основе. По предварительно утвержденному графику.

Логика действий депутата облсовета Жовтяка, как он объяснил ее корреспонденту УНИАН, такова: в областной смете бюджет на развитие составляет аж 3 миллиона гривен, если же по прозрачным процедурам продать земли, которые подлежат продаже, область может получить, по меньшей мере, 100 миллионов гривен. И эти средства успешно будут потрачены на больницы, школы, дороги, острые социальные потребности. Областная государственная администрация упрямо «забывает» об этой прогрессивной форме продажи, поэтому мы, депутаты, говорит Жовтяк, фактически обяжем ее к этому, вынудив разработать соответствующий план мероприятий и утвердив соответствующий график проведения аукционов.

Насколько реальной может быть такая инициатива?

На первый взгляд, не очень. Фракция Украинской народной партии, в которую входит Жовтяк, насчитывает в облсовете лишь несколько «штыков» из более чем ста депутатов. В то же время есть одно «но», которое дает шанс на воплощение в жизнь этой инициативы.

Юлия Тимошенко

Это «но» заключается в том, что большинство в областном совете уверенно держат бютовцы, располагая более чем половиной депутатов. А, как известно, на последнем собрании депутатов всех уровней от БЮТ в столичном Дворце «Украина» лидер блока Юлия Тимошенко в своей пламенной речи поставила перед депутатами задание, которое коротко, по-ленински, можно сформулировать так: аукционы, аукционы и еще раз аукционы. То есть земля может продаваться лишь открыто, лишь прозрачно, лишь с аукционов.

То есть, киевский экс-губернатор лишь уловил политический момент. Бютовцы в облсовете просто обязаны поддержать его инициативу. Потому что как они будут выглядеть, не поддержав ее? Ведь тем самым они проигнорируют и призыв своего лидера.

Вместе с тем, как опытный политический игрок, Евгений Жовтяк не питает особых иллюзий относительно «безболезненности» прохождения вопроса в облсовете. «Я не исключаю, говорит он, что моя инициатива погрязнет в профильной комиссии облсовета или что ее попробуют похоронить в других процедурных вопросах. Откройте любую газету с объявлениями о продаже земли под Киевом, взгляните на цены, и вам станет ясно, почему никто не спешит продавать землю на аукционах».

Кстати, о легитимности аукционов. Результаты земельных аукционов, проведенных по инициативе тогдашнего губернатора Киевщины Жовтяка, более года обжаловались в судах людьми, которые, по определению Жовтяка, «положили глаз на эту землю без любых аукционов». Наконец в декабре прошлого года Верховный Суд принял вердикт: аукционы были проведены с соблюдением всех требований закона, никаких нарушений законодательных норм не обнаружено.

Следовательно, ничто не мешает продавать земли под Киевом открыто, прозрачно. Как призывал когда-то Виктор Андреевич. Как призывает сегодня Юлия Владимировна.

Виктор Потапенко