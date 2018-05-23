Земельные аукционы: выполнят ли депутаты от БЮТ приказ Тимошенко?
Взгляните на цену земли под Киевом, и вам станет поняло, почему никто не спешит продавать ее на аукционах... Лидер БЮТ в своей пламенной речи поставила перед депутатами местных советов задачу... Уже есть проект постановления, но не от БЮТ...
Взгляните на цену земель под Киевом, и вам станет поняло, почему никто не спешит продавать ее на аукционах... Лидер БЮТ в своей пламенной речи поставила перед депутатами местных советов задачу... Уже есть проект постановления, но не от БЮТ... Речь идет об аукционах по продаже киевских земель. Не тех, что в самом Киеве. Здесь, кажется, ни у кого особенных сомнений уже нет: пока городом будет руководить общий любимец Леонид Черновецкий, о реальной продаже земли по реальной стоимости можно забыть.
Речь об околостоличных землях, которые без преувеличения можно назвать киевскими. Именно здесь, за десять-тридцать километров от Киева, строят свои «избушки» нынешние власть предержащие и те, кто имеет «бабки» от этих власть предержащих. Здесь они обустраиваются, как «белые люди», намывая песок из Днепра, истребляя ради сооружения своих дворцов и “дворчишек”, саун, теннисных кортов или спортивных полей заповедные угодья и леса. Цена сотки здесь уже давно приближается к киевским ценам, а то и выше.
|Евгений Жовтяк
А аукционов на Киевщине как не было, так и нет.
И вот опять всплывает тот же Жовтяк. И опять со своими аукционами.
В этот раз экс-губернатор воспользовался своим статусом депутата Киевского областного совета и зарегистрировал в облсовете проект постановления о внесении в повестку дня очередной сессии совета вопроса о проведении аукционов в области на регулярной основе. По предварительно утвержденному графику.
Логика действий депутата облсовета Жовтяка, как он объяснил ее корреспонденту УНИАН, такова: в областной смете бюджет на развитие составляет аж 3 миллиона гривен, если же по прозрачным процедурам продать земли, которые подлежат продаже, область может получить, по меньшей мере, 100 миллионов гривен. И эти средства успешно будут потрачены на больницы, школы, дороги, острые социальные потребности. Областная государственная администрация упрямо «забывает» об этой прогрессивной форме продажи, поэтому мы, депутаты, говорит Жовтяк, фактически обяжем ее к этому, вынудив разработать соответствующий план мероприятий и утвердив соответствующий график проведения аукционов.
Насколько реальной может быть такая инициатива?
На первый взгляд, не очень. Фракция Украинской народной партии, в которую входит Жовтяк, насчитывает в облсовете лишь несколько «штыков» из более чем ста депутатов. В то же время есть одно «но», которое дает шанс на воплощение в жизнь этой инициативы.
|Юлия Тимошенко
То есть, киевский экс-губернатор лишь уловил политический момент. Бютовцы в облсовете просто обязаны поддержать его инициативу. Потому что как они будут выглядеть, не поддержав ее? Ведь тем самым они проигнорируют и призыв своего лидера.
Вместе с тем, как опытный политический игрок, Евгений Жовтяк не питает особых иллюзий относительно «безболезненности» прохождения вопроса в облсовете. «Я не исключаю, говорит он, что моя инициатива погрязнет в профильной комиссии облсовета или что ее попробуют похоронить в других процедурных вопросах. Откройте любую газету с объявлениями о продаже земли под Киевом, взгляните на цены, и вам станет ясно, почему никто не спешит продавать землю на аукционах».
Кстати, о легитимности аукционов. Результаты земельных аукционов, проведенных по инициативе тогдашнего губернатора Киевщины Жовтяка, более года обжаловались в судах людьми, которые, по определению Жовтяка, «положили глаз на эту землю без любых аукционов». Наконец в декабре прошлого года Верховный Суд принял вердикт: аукционы были проведены с соблюдением всех требований закона, никаких нарушений законодательных норм не обнаружено.
Следовательно, ничто не мешает продавать земли под Киевом открыто, прозрачно. Как призывал когда-то Виктор Андреевич. Как призывает сегодня Юлия Владимировна.
Виктор Потапенко