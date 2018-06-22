Кто же в конце концов руководит Министерством внутренних дел?

“Мы не получили никакой официальной информации о принятии любого решения любым судом”... “Судья принял решение относительно правительственного акта, который в глаза не видел”... Эпопея с увольнением министра внутренних дел Юрия Луценко продолжается...

28 января Верховная Рада приняла постановление «Об отставке Юрия Луценко с должности министра внутренних дел Украины». Но в тот же день на внеочередном заседании правительства Луценко был назначен первым заместителем, а заодно исполняющим обязанности министра.

В Партии регионов, которая была инициатором освобождения Луценко, пообещали обжаловать правительственное назначение.

В четверг вечером Луценко стал и.о. министра, а уже на следующий день пресс-служба “Регионов”, а именно – помощники Сергея Кивалова сообщили, что постановление о назначении обжаловано в Окружном административном суде Киева.

С понедельника мы взялись за поиски судебного постановления. Сначала позвонили Кивалову.

– Мы этого постановления еще не видели, – сказали помощники бывшего шефа ЦИК.

– А как же информацию о его существовании распространяли, если вы его не видели? – спросили мы.

– Мы о нем слышали, – услышали мы в ответ.

– И где нам ее искать? – спросили мы.

– Поройтесь по сайтам...

Мы обратились к первоисточнику – в окружной административный суд.

В суде, расположенном по улице Десятинной, мне сразу же показали на двери судьи, который принимал постановление.

Через несколько минут судья Павел Вовк дал мне постановление об обжаловании решения относительно назначения Луценко и.о. министра. Диктофон включить не позволил, в детали этого на удивление оперативного процесса вникать отказался. Сказал только, что слушание прошло без представителя Кабмина, но это потому, что его на заседание не пустили, потому что у него не было поручения от Минюста. Скопировать постановление господин Волк тоже не позволил, объяснив:

– Это грубое нарушение закона. Вы же не хотите, чтобы я стал нарушителем закона?

Однако предложил позвонить представителю нардепа-“регионала” Лукьянова в суде. Если верить постановлению, 29 января Окружной административный суд города Киева по иску «регионала» Владислава Лукьянова прекратил действие распоряжения правительства о назначении Луценко первым заместителем, и.о. министра внутренних дел.

Поскольку Павел Вовк, сказал, что в понедельник утром оно было официально отослано в Кабмин и в Министерство внутренних дел, мы начали искать его там, не забывая интересоваться, как оно повлияет на руководство Министерством внутренних дел.

Однако и в Кабмине, и в МВД говорят, что такого постановления в глаза не видели, потому Юрий Луценко продолжает исполнять свои обязанности:

– Теперь обязанности министра внутренних дел исполняет Луценко Юрий Виталиевич, который был назначен Кабинетом министров. – говорит пресс-секретарь Юрия Луценко Инна Кисиль. – Постановления суда мы не видели. До нас оно не дошло, поэтому, конечно, обязанности министра исполняет Луценко Юрий Виталиевич.

– Мы на данный момент не получили никакой официальной информации относительно принятия любого решения любым судом по поводу назначения Юрия Луценко исполняющим обязанности министра внутренних дел, – сказал УНИАН министр Кабинета министров Петр Крупко.

В свою очередь, первый заместитель министра юстиции Украины Евгений Корнийчук заявляет о нарушениях во время судебного процесса по рассмотрению иска Лукьянова относительно назначения Луценко и.о. главы МВД.

– Во-первых, судья принял решение относительно правительственного акта, которого в глаза не видел. Документ был обнародован на заседании правительства, но на данный момент акт официально не опубликован”, – сказал в интервью УНИАН Корнийчук.

Заместитель министра вообще назвал бесперспективным этот процесс, потому что с иском в суд обратился народный депутат от Партии регионов, который не имел на это никакого права.

– В соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины народный депутат может обращаться в суд с иском лишь в случае нарушения его личных прав и интересов, – объяснил он.

Кроме того, по словам Корнийчука, в соответствии с законодательством дела, в которых одной из сторон выступает Кабинет министров, должны рассматриваться в составе трех судей. А судья Вовк рассматривал это дело единолично. Поскольку постановление об обеспечении иска в административном судопроизводстве является формой решения, судья не имел права рассматривать дело единолично, что следует расценивать как грубое нарушение присяги судьи. Потому судью вообще следует уволить.

Следовательно, на сегодня, лично министру от этого постановления ни холодно, ни жарко. Может, оно должно была послужить сигналом для милиции на электоральных территориях Януковича – мол, министр уже ненастоящий, поэтому ничего вам его слушать.

Законно ли действовал судья окружного админсуда Вовк, в Высшем административном суде, куда мы обратились, комментировать отказались. Объяснили это тем, что судебное решение не окончательное и подлежит обжалованию. Органом такого обжалования может выступать именно Высший административный суд. Тот самый, что с “двумя” руководителями.

Ксения Лесив